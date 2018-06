Waldshut-Tiengen Modell für Klimaschutz: Projekt in der Waldshuter Liedermatte zeigt Möglichkeiten

Welchen Beitrag können die Stadt und ihre Bürger zum globalen Ziel des Kimaschutzes leisten? Eine mögliche Antwort findet sich im Waldshuter Gebiet Liedermatte, wo ein modellhaftes Projekt unter Einbeziehung der Bewohner sich mit der Einsparung von CO2 , aber gleichzeitig auch mit Verbesserungen für die Lebens- und Wohnqualität in dem Quartier befasste.

Die Liedermatte (rund 950 Bewohner) kann in den kommenden zehn Jahren bis zu 3700 Tonnen des Klimakillers CO 2 vermeiden, was einem Drittel des Gesamtausstoßes in dem Gebiet entspricht. Dies geht aus den Ergebnissen des Projekts „Quartierkonzept Liedermatte“ hervor, das im vergangenen Jahr von der Stadt Waldshut-Tiengen zusammen mit dem Energieversorger Badenova organisiert wurde.

Derzeit werden in der Liedermatte rund 1300 Tonnen CO 2 im Jahr ausgestoßen (Stand: 2014). 295 Tonnen könnten durch die während des Projekts untersuchten Maßnahmen direkt eingespart werden. Inklusive der Verminderung des Emissionsfaktors um 25 Prozent beim Bundesstrommix durch die Bundesregierung käme man auf 370 Tonnen theoretisches Einsparpotenzial im Jahr, was insgesamt knapp 30 Prozent des Gesamtausstoßes in dem Ortsteil entspricht. Die untersuchten Maßnahmen umfassen verschiedene Energiesparkonzepte für den Haushalt, die Dezentralisierung der Wärme- und Energieversorgung durch ihre Erzeugung im Quartier (Nahwärme und Photovoltaik, besonders im Bereich der Hochhäuser), die Optimierung von bestehenden, in die Jahre gekommenen Heizungsanlagen sowie die langfristige Optimierung des energetischen Zustands von Gebäuden (Dämmung).

Die Liedermatte kann aber nicht nur nachhaltiger, sondern auch wohnlicher werden. Dies war Thema der Auftaktveranstaltung, die im Rahmen des Quartierkonzepts stattfand. Besonders am Herzen liegen den Bewohnern der Bürgeraustausch, die Förderung der Begrünung und die Optimierung der Verkehrssituation.

Nach diesem ersten Schritt, der Ermittlung von Potenzialen und Handlungsfeldern, arbeitete man in einem zweiten Schritt bei zwei Workshops zusammen, in denen gemeinsam mit den Projektverantwortlichen der Stadtverwaltung, der Badenova, der Stadtwerke und der Wohnbaugenossenschaft Föfa die dringendsten Wünsche und Probleme, aber auch Lösungsideen diskutiert wurden. Der dritte Schritt umfasste schließlich die konkrete Ausgestaltung der möglichen, oben beschriebenen Maßnahmen durch Experten und die Gestaltung von energetischen Gebäudesteckbriefen.

Aus den so gewonnenen Erkenntnissen geht das Potenzial möglicher Maßnahmen in dem Stadtteil auf dem Weg zum ganzheitlichen Erreichen deutscher und europäischer Klimaziele hervor. Die erfassten Daten bilden dabei eine theoretische Grundlage und einen Ausgangspunkt für zukünftige Entwicklungen. Darauf aufbauend soll nun die städtebauliche Rahmenplanung und hierauf aufbauend wiederum das Verkehrs- und Freiraumkonzept in der Liedermatte erstellt werden, wie Oberbürgermeister Philipp Frank erklärte. Auch in anderen Stadtgebieten Waldshut-Tiengens seien ähnliche Projekte mit Bürgerbeteiligung denkbar.