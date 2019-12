Bei ihrer Jahresabschlusssitzung haben sich die Mitglieder des SPD-Ortsverein Tiengen gegen die geplante Rampe vor dem Tiengener Rathaus ausgesprochen. „Wir befürworten eine Liftvariante mit Zugang in der Weihergasse“, schreibt der Vorsitzende Dieter Flügel in einer Pressemitteilung.

„Hier wäre auch die Möglichkeit gegeben, zwei Parkplätze den Behinderten zu Verfügung zu stellen“, heißt es weiter in der Mitteilung über die Sitzung, bei der Flügel die SPD-Vorsitzende Isa Hess aus Waldshut begrüßte. Eine weitere Variante des barrierefreien Zugangs zum Rathaus sieht der SPD-Ortsverein im Zugang über die Hauptstraße in das momentane Archiv im nicht denkmalgeschützten Anbau.

Weitere Themen, über die der SPD-Ortsverein Tiengen diskutierte, waren der öffentliche Nahverkehr, der Haushaltsplan der Stadt, der soziale Wohnungsbau, das Thema Grund- und Hauptschule mit Namensänderung sowie die neue Verkehrsplanung zur Entlastung der Zufahrt zum Zollhof.

Vorsitzender Dieter Flügel gab bei der Sitzung ein kurzes Resümee über die Veranstaltungen und Tätigkeiten des Ortsvereins während des zu Ende gehenden Jahres. Besonders hob er die Neuwahlen des Vorstands im Januar hervor, bei denen Gerhard Vollmer nach 40 Jahren als Vorsitzender sein Amt an Dieter Flügel abgab.

Vollmer bleibt in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender jedoch weiter im Vorstand tätig. Großen Einsatz brachten die Tiengener Genossen für die Kommunalwahlen und den Europawahlkampf im Mai auf. Etliche Veranstaltungen mit Infoständen oder Kundgebungen auf Gemeinde- und Kreisebene aber auch direkte Gespräche mit Erstwählern hätten neue Ideen und Vorschläge ergeben, teilt der Ortsverein mit.

Bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen habe die SPD in Waldshut-Tiengen, dem Trend der Bundespolitik folgend, eine Abnahme in der Wählergunst hinnehmen und einen Sitz im Gemeinderat abgeben müssen, in dem die Fraktion mit nun vier Mitgliedern vertreten ist.

Die SPD-Stadträte sind Gerhard Vollmer und Johannes Sandrock aus Tiengen sowie Claudia Hecht und Silvia Schelb aus Waldshut. Johannes Sandrock wurde auch als Mitglied in den Kreistag gewählt.