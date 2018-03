Waldshut Mitbewohner in Waldshut bei Streit um Geld mit Messer verletzt

Mit einer Messerattacke endete ein Streit unter zwei Mitbewohnern eines Hauses in Waldshut. Ein 27-jähriger Mann musste mit einer Schnittverletzung ins Krankenhaus.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Streit unter Hausbewohnern in der Schmitzinger Straße in Waldshut. Nach Polizeiangaben hatte ein 34-jähriger Mann am Sonntagmorgen an der Tür eines 27-jährigen Nachbarn geklopft und die Begleichung angeblicher Geldschulden verlangt. Als der Angesprochene darauf nicht einging, sei er von seinem Gegenüber mit einem Messer angegriffen worden. Der 27-jährige habe zwar den Angreifer überwältigen und in die Flucht schlagen können, jedoch eine Schnittverletzung am Arm erlitten. Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden. Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung von der Polizei angetroffen. Das Messer wurde beschlagnahmt.