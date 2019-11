von Rosemarie Tillessen

Eine Bayerin in Baden-Württemberg? Die auch noch von ihrer bayerischen Heimat schwärmt? Kann das gut gehen? Teresa Rizos (33) aus München beendete jetzt mit ihrem Programm „Selten schön“ den diesjährigen 18. Kabarett-Herbst in der evangelischen Gemeindehalle in Tiengen. Sie bezauberte schnell: kindlich, strahlend, mit leuchtenden Augen, langen blonden Haaren und im leichten Sommerkleid mit Strickjacke und Turnschuhen. Und schon bei der Begrüßung – „Sie sind glücklich? Zufrieden von innen heraus?“ – verspricht sie viel: einen therapeutischen Jodelkurs zum Mitmachen.

Waldshut-Tiengen Bildhauer Josef Briechle präsentiert im Schlosskeller Tiengen „Alles aus Holz“ Das könnte Sie auch interessieren

Und Mitmachen tun die rund 60 Besucher. Erst sehr zögerlich, dann immer bereitwilliger: Sie singen (“Hallo, Christel, sei willkommen hier“), werfen sich Bälle zu, stehen auf oder stampfen im Rhythmus. Und erfahren viel von der Jodeltherapeutin Teresa Rizos alias Franzi Riedinger: von Vertrauen und Mut zur Hässlichkeit, von Atmung und Gesichtsausdruck beim Jodeln. Und von düsteren Spielen aus der eigenen Kindheit (“Der Watschenbaum“) oder übergriffigen Regisseuren in der Schauspielschule. Ist das leichtes Kabarett oder mehrdeutig? Auch sie selbst scheint irritiert: „Jetzt schaun‘s wieder so – und ich kann das nicht deuten.“

Viel Kontakt zum Publikum

Nach der Pause springt dann der Funke deutlicher über mit viel Direktkontakt zum Publikum – zu Christel, Peter, Rudolf oder Ingrid. Da erfährt das Publikum vom „bayerischen Prinzip“, was so viel wie „Rückzug ins Private“ bedeute. Dazu gehöre Singen, Spielen – und natürlich Jodeln: „Spüren Sie des? Merken Sie, was da entsteht? Dieses Gemeinschaftsgefühl?“ Längst machen die meisten mit, lernen „heilsames Singen„ und Jodeln.

Basel/Hochrhein Mit 83 Jahren reizt ihn die Bühnenluft noch immer: Helmut Förnbacher sucht einen neuen Spielort für sein Theater Das könnte Sie auch interessieren

Und Teresa Rizos steht da wie die Lottofee, strahlend und Glück versprechend. Sie doziert und psychologisiert, jodelt, animiert und greift zum Akkordeon. Längst hat sie ihre Fans herausgefunden und gelobt: „Jeder Fünfte von Ihnen ist hochsensibel!“ Und man fragt sich bis zum Schluss irritiert: Ist so viel heile Weltversprechung ernst gemeint oder pure Ironie? Denn nicht nur ihr Abschlusslied „von Mama“ ist schaurig makaber. Das Publikum dankte jedenfalls herzlich für diesen Abend und damit für einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen Kabarett-Herbst.