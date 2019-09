von Karin Wichert

Stimmungsvoll begrüßten die Zuschauer und die geschmückte Bühne das Lux Trio, bestehend aus den drei südkoreanischen Künstlern Jae Hyeong Lee (Violine), Hoon Sun Chae (Cello), und Eunyoo An (Klavier). Georg Mais, Dirigent und Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft aus Überlingen, stellte zusammen mit Kerstin Simon, Leiterin des Kulturamts Waldshut-Tiengen, die Vita des international herausragenden Ensembles der jungen Generation vor.

Kennengelernt und gestartet in Südkorea an der Seoul Art High School, gründeten die drei Musiker das Lux Trio 2014 in Berlin. Auf Nachfrage nach dem Namen „Lux“ antwortet Eunyoo: „Die Einheit 1 Lux ist klein, aber eine Einheit aus der Natur. Wir wollen speziell und kostbar sein.“ Georg Mais fährt fort: „das Trio studierte an der Münchner Musikhochschule bei Dirk Mommertz, da rief mich mein Kollege an und meinte: ,Ich habe hier ein großes Juwel‘, ich wurde aufmerksam und nahm Kontakt zu den Künstlern auf.“ Nach mehreren Auszeichnungen spielt das Trio jetzt bereits auf berühmten Konzertbühnen in Europa, den USA und Asien.

Das Konzert begann mit Joseph Haydns „Klaviertrio Nr. 45 Es-Dur Hob. XV: 29“ – es ist so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. In der Komposition von 1795 nutzt Haydn die klanglichen Möglichkeiten des Klaviers besonders effektiv aus. Er wollte die englischen Hammerflügel, die größer und klangvoller waren als die Festlandklaviere, stärker in Position setzen. Die drei Sätze teilen sich in einen Marsch, ein lieblich-verträumtes Siciliano und einen „deutschen Tanz“, eine Frühform des Walzers. England schätzte diesen eingängigen Stil damals sehr aus starker Bildhaftigkeit, Takt betont und auch schwebend gleitend. Hoch synchronisiert und völlig stimmig, unterhalten sich die Instrumente Klavier, Cello und Violine in tief emotionalen Schwingungen. Laut Georg Mais wird dieses Klaviertrio selten gespielt.

Nach zwei Sekunden Stille und großzügigem Applaus folgte das „Klaviertrio B-Dur KV 502“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Hier sind die Instrumentengewichte gleichmäßiger verteilt, wobei die Streicher hervorstechende Momente erhalten und einen Spannungsbogen aufbauen. Mal melancholisch und zehrend, mal raumfüllend hell und schwelgend schnell, ermöglicht die Musik, sich selbst einzulassen und einzusinken.

Es braucht die Pause. Nach dieser folgt das Werk des böhmischen Komponisten Bedrich Smetana, das „Klaviertrio g-Moll op. 15“. Schmerzend, in Trauer über sein früh gestorbenes Kind im ersten Satz, zeigt sich lebhaft und tanzend bildhaft der zweite Satz, gefolgt von dem Eindruck eines Trauermarsches im dritten Satz. Äußerste Präzision zeigten die drei Künstler an den Instrumenten. Einen hohen Genuss teilten die Zuschauer mit ihrem großzügigen Beifall. Nach einer Zugabe entschwanden die Künstler mit schönen Blumensträußen in ihr nächstes Event tags drauf in Berlin.