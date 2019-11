von Ursula Freudig

Die Weihnachtsgeschichte modern, frech, humor- und fantasievoll erzählt alljährlich das Weihnachtsmusical unter der Leitung von Andreas Kowalski. Es zu sehen, gehört für viele zur Vorweihnachtszeit dazu. Rund 1000 kleine und große Besucher zählten die beiden Aufführungen vergangenes Jahr. Jetzt steht die 16. mit dem Titel „Die Weihnachtskonferenz“ vor der Tür.

Die Musicalgruppe „Voices of Christmas“ – vormals „Immer wieder“ – wird wieder zusammen mit der Ballettschule Küssaberg auf der Bühne stehen. Rund 70 Darsteller im Alter von drei bis 50 Jahren werden spielen, singen und tanzen und dabei von einer Band begleitet werden. Dank der Bürger- und Narrenzunft Tiengen hat die Musicalgruppe in Zunfträumen im Schloss einen festen Probenort und kann dank der Unterstützung durch die HVT, wieder professionelle Aufführungen bieten. Wie bereits vergangenes Jahr, hat Andreas Kowalski das Drehbuch für das Musical selbst geschrieben. Die Handlung entwickelt sich aus dem Beschluss der „Weihnachtskonferenz“, Weihnachten als unrentablen alten Zopf abzuschaffen. Was Gegenspieler auf den Plan ruft und in eine Zeitreise mündet, in der neben dem zurückliegenden Geschehen im Stall von Bethlehem, auch ins Jetzt und sogar in die Zukunft mitgenommen wird. Und dies in passenden Kostümen, angefertigt von Olga Michel.

Die Aufführungen Das Musical wird gespielt am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle Waldshut und am Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle Tiengen. Karten kosten 8 Euro, für Kinder 6,50 Euro. Der Vorverkauf läuft bei der Buchhandlung Kögel in Tiengen und bei der Tourist-Info Waldshut.

Die Aufführungen wollen die Weihnachtsgeschichte als Kern christlichen Glaubens auf zeitgemäße Art verstärkt ins Bewusstsein der Menschen bringen. „Wer die Weihnachtsgeschichte ernst nimmt, dessen Leben verändert sich zum Positiven“, sagt Andreas Kowalski. Seine Familie ist mit Begeisterung dabei: Ehefrau Margot und Tochter Annalena spielen tragende Rollen und Sohn Lukas spielt in der Band Cajon.