Waldshut-Tiengen Mit den Narren durch den Tag: So erlebt unser Volontär seine Fasnachts-Premiere in Waldshut

Mit den Narren durch den Tag: So erlebt unser Volontär seine Fasnachts-Premiere in Waldshut

SÜDKURIER-Volontär Julian Kares erlebt erstmals den Auftakt der Waldshuter Fasnacht mit. Begleiten Sie ihn durch einen närrischen Tag in Bildern und Videos.

Ein Geltentrommler ist geboren

SÜDKURIER-Volontär Julian Kares steckt zum ersten Mal in seinem Leben in dem Gewand des Geltentrommlers. Er erlebte das traditonelle Wecken am Morgen, aß erstmals eine Mehlsuppe und stürmte mit den Narren zusammen Landratsamt und Rathaus.

Wecken in der Kaiserstraße

Mit ohrenbetäubenden Schlägen auf die hölzerne Gelte wecken die Narren traditionell die Waldshuter Bürger auf. Mit rund 70 Geltentrommlern, Ranzengardisten und Hansele stapft die Narro-Zunft am Schmutzigen Dunschdig im Morgengrauen durch das Schneegestöber. Zunftmeister Joe Keller freut sich über die Rekord-Anzahl der weckenden Narren.

Und so klingt das laute Wecken in der Kaiserstraße



Her mit den Leckereien: So wird der Bäcker geweckt

Nicht nur die Narren sind früh auf den Beinen. Der Bäcker Thomas Küpfer erscheint mit einem Blech frischer Berliner für die hungrige närrische Meute.

Mehlsuppe im Rheinischen Hof

Der erste vorsichtige Löffel Mehlsuppe als Grundlage für den Tag. Mit geriebenem Käse und einem Schluck Rotwein verfeinert, schmeckt die Brennsuppe besser als sie aussieht – nach zwei Tellern ist der Magen gefüllt.

Mit dem Kopf im Mehltopf

Zuerst wurde das Gesicht mit einer Feuchtigkeitscreme eingeschmiert. Danach pustet der Geltentrommler in einen Topf voller Mehl – fertig ist die die Gesichtsmaske.

Mit Blasinstrumenten und Trommeln heizt die Narrenmusik den Mitarbeitern im Amtsgebäude ein. In Anspielung auf das diesjährige Fasnachts-Motto "Reeperbahn" zeigt Zunftmeister Joe Keller (links) dem Landrat Martin Kistler seine nackten Beine.

Pauken und Trompeten bei der närrischen Befreiung im Landratsamt

Die Geltentrommler kommen: Zunftmeister Joe Keller geht bei der Befreiung des Rathauses voran.

Schlüsselübergabe im Rathaus

Oberbürgermeister Philipp Frank (rechts) ist der närrischen Überzahl unterlegen und verliert durch die Übergabe des Rathaus-schlüssels symbolisch seine Macht.

Auf der Jagd nach Leckereien

Narro Paul Maier (links) ist beim Kinder-Umzug dafür zuständig, dass die Süßigkeiten gleichmäßig verteilt werden – und die kleinen Geltentrommler freuen sich darüber.