Waldshut-Tiengen Mit Lupe und Charme macht die belgische Stadtführerin Maria Cristina Szücs die Tiengener Stadtgeschichte lebenig

Maria Cristina Szücs ist Belgierin mit ungarisch-italienischen Wurzeln. Sie wohnt seit 2002 mit ihrer Familie in Tiengen und bringt als Stadtführerin Besuchern und Einheimischen regelmäßig die Tiengener Stadtgeschichte näher. Wir waren bei einer ihrer Stadtführungen dabei und verraten Ihnen, warum dabei eine Lupe nicht fehlen darf.

Tiengen ist eine Stadt mit Charakter. Selbst eingeborene Tiengener entdecken immer wieder Neues an ihrer Geschichte, die nicht nur in den Fassaden und den alten Mauern der historischen Altstadt steckt.

Maria Cristina Szücs stammt zwar nicht aus Tiengen, die Geschichte hat sie aber trotzdem geradezu mitgerissen und mittlerweile wurde sie vom Städtle und seinen Einwohner tief ins Herz geschlossen. Die in Tiengen lebende Belgierin mit ungarischen und italienischen Wurzeln ist Stadtführerin. Regelmäßig ist sie mit Lupe und Gefolge zwischen Schloss, Mauer, Mühle, Turm und Gässlein unterwegs.

Entdeckungstour durch die Stadtgeschichte

Wer gemeinsam mit ihr auf Entdeckungstour geht, erlebt eine lebendig werdende Stadtgeschichte. Mit viel Charme geht sie dabei auf ihre geliebten Details ein, die im Alltag selbst von Tiengenern nicht selten übersehen werden, aber interessante geschichtliche Überlieferungen aus alten Zeiten darstellen.

Alte Sgraffitos zum Beispiel zeugen in Tiengen zwar bis heute eindrücklich von wichtigen geschichtlichen Ereignissen, die spannendsten Geschichten aber stecken im Detail.

Warum wurde die Stadtmauer versetzt?

Wer weiß zum Beispiel, was es mit dem großen gepflasterten Quadrat unterhalb des Schlosses in der Hauptstraße auf sich hat? Warum wurde die Stadtmauer versetzt? Und woher stammt der charakteristische Knick in vielen Fassaden der Altstadt? "Geschichte steckt in jeder Fassade und in jedem Pflasterstein", sagt die studierte Kommunikationswissenschaftlerin. Die spannenden Antworten erfahren Interessierte bei einer Tour mit Maria Cristina Szücs durch die Hauptstraße. Aber – diese ist ja gar nicht die wahre Hauptstraße

Maria Cristina Szücs lebt selbst erst seit 2002 mit ihrer Familie in Tiengen. Nie hätte sie gedacht, dass sie einmal Gruppen von Menschen durch die Stadt führen würde. Den Lehrgang zur Stadtführerin hat sie 2016 eigentlich nur so zum Spaß gemacht.

Wie ein Schwamm saugt sie die Geschichte auf

Die erste Tour für Besucher aus der Partnerstadt Blois hat ihr – und vor allem ihrer Gruppe – dann aber so viel Spaß gemacht, dass sie dabeigeblieben ist. Wie ein Schwamm saugt sie seither alles auf, was es über Tiengen und seine schmucken, verwinkelten Gassen zu wissen gibt.

Angefangen bei der Besiedlung durch die Römer, über geheimnisvolle Gruften bis hin zu sogenannten Barockperlen und der Geschichte der jüdischen Gemeinde von Tiengen – durch ihre charmante Art, die alten Epochen Tiengens zum Leben zu erwecken, wird man mitgerissen.

Bei der Weltmeisterschaft jubelt Maria Cristina Szücs übrigens für Belgien und Deutschland – für Spanien ist ihr von dort stammender Ehemann zuständig.

Die nächste klassische Tour mit Maria Cristina Szücs findet am 15. Juni statt. Am 21. September findet die Führung "Als die Hauptstraße noch Vordergasse hieß" statt. Weitere thematische Touren durch Tiengen sind zum Beispiel die Hexentour, oder eine Tour, die sich speziell dem Thema Peter-Thumb-Kirche widmet. Gut 20 Stadtführer warten schon darauf, Neugierige in spannende Stadtgeheimnisse einzuweihen.

Die Stadtführungen: Informationen, Touren und Preise gibt es in der Tourist-Info Waldshut (07751/83 32 00), im Bürgerbüro Tiengen (07751/83 34 40) oder im Internet (www.waldshut-tiengen.de).