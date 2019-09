von Rosemarie Tillessen

Alfred Mosel, langjähriger Chefarzt für Gynäkologie am Waldshuter Spital, ist seit den 60er Jahren vom Rudersport besessen. Er war sogar 1968 und 1972 mit seiner Rudermannschaft Anwärter und Ersatzmann bei der Olympiade in Mexiko und München. 2004 bewarb er sich erfolgreich für die Olympiade in Athen als „Medical Volunteer“ (freiwilliger ärztlicher Helfer).

Alfred Mosel mit seiner Medaille, die er mit seinem Achter im Rudern in Budapest gewonnen hat. | Bild: Rosemarie Tillessen

Doch jetzt kann er auf einen Riesenerfolg zurückblicken: Er nahm vom 11. bis 15. September mit der Achtermannschaft seines Ruderclubs, dem RC Rheinfelden 1921, an der diesjährigen World Rowing Masters Regatta in Budapest teil, und zwar in der Altersgruppe der 75-Jährigen. Insgesamt waren 3500 Aktive aus 52 Nationen am Start.

„In meiner Altersgruppe gibt es nicht mehr so viele Ruderer“, sagt Mosel. Und sie gewannen tatsächlich beim Achter und Vierer jeweils den ersten Preis und beim Rennen der durchschnittlich 65-Jährigen, zu dem er eingeladen wurde, den zweiten Preis. Stolz zeigt er seine Medaille vom Achter, an dem nach neuesten OC-Bestimmungen sogar eine Frau als Steuermann dabei sein durfte. Die war allerdings erheblich jünger – Sylke Zirnstein vom RC Leipzig. „Das ist schon ein tolles Gefühl, zu den weltschnellsten Siegern in unserer Altersgruppe der Alten Säcke zu gehören“, meint er vergnügt. Und wie fühlt man sich vor dem Start? „Morgens natürlich immer extrem nervös. Da fragt man sich schon mal: Muss das noch sein?“

Hier die Achtermannschaft der 75-Jährigen bei der diesjährigen World Rowing Masters Regatta in Budapest. Stolz präsentieren sie ihre Medaillen für den ersten Preis. Mit dabei der Waldshuter Alfred Mosel (3. von rechts) und die jüngere Sylke Zirnstein als Steuermann. Bild: privat | Bild: privat

Für Alfred Mosel muss es: Er ist seit Jahren dabei und nahm zuletzt auch an den World Rowing Masters Regatten in Slowenien, Belgien und Italien teil. Und auch Linz (2020) und Barcelona (2021) sind bereits fest eingeplant. Woher hat er diese große Motivation? Er lacht: „Rudern ist ein toller Sport und Rudern ist mein Leben. Man kann dabei – auch schon während meiner Spitalzeit – wunderbar abschalten. Man kann auch immer wieder seine Grenzen ausloten. Und es gibt kein Verletzungsrisiko – außer man ertrinkt. Bei diesen Weltcups trifft man inzwischen viele Bekannte, ja, sogar Freunde. Es ist ein richtiges Ruderfest, auch der Kontakt über Generationen hinweg klappt toll.“

Und wie muss man sich vorbereiten? „Ich trainiere drei- bis viermal in der Woche und mache zusätzlich viel Krafttraining und Gymnastik zuhause. Das ist gerade im Alter sehr wichtig. Meine Frau will jetzt auch wieder einsteigen. Und vielleicht kann ich ja auch Jugendliche motivieren. Das ist mir ein großes Anliegen.“