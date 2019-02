von Melanie Dramac

Musik mit Hintergrund und den dazugehörigen Texterklärungen sowie viel Witz dazwischen gab es am Mittwochabend im Schlosskeller in Tiengen von Sänger und Schauspieler Michael Fitz zu hören. Das Publikum war begeistert und hörte bei jedem Lied genau hin. Ganz einfach war es nicht immer, den Text auf bayerisch zu verstehen, aber das Grundsätzliche kam immer gut beim Publikum an. „Viele Worte, schnell gesprochen in einem fremden Dialekt, da schaut man schon mal in ratlose Gesichter“, sagte Fitz schmunzelnd über dieses Thema.

Sänger betritt Neuland

Aus seinem aktuellen Soloalbum „Jetzt auf gestern“ gab er zahlreiche Lieder wie „Was i bin“ oder „Komm doch nei“ zum Besten. Auf Einladung des städtischen Kulturamts Waldshut-Tiengen war der Niederbayer zum ersten Mal in Tiengen und freute, sich auch einmal dieses Stückchen Erde kennenzulernen. „Diese Gegend ist auf meiner Landkarte noch ein weißer Fleck“, sagte der 60-Jährige und lachte. „Ich bin hier sozusagen auf Erkundungstour und ich weiß, ich bin auf alemannischem Gebiet“, stellte er fest.

Texte bringen zum Lachen

Viel Witz brachte Fitz auf die Bühne und das Publikum musste nicht nur bei den Erklärungen zu den Texten schmunzeln. Denn auch bei den anschließenden Liedern waren zahlreiche Lachsalven zu hören, weil fast alles direkt aus dem Leben gegriffen scheint und sich einige Zuhörer in den Beschreibungen sicherlich wiedergefunden haben. Seit dem Jahr 1984 tritt der sympathische Bayer mit seinen Liedern schon auf und mit seiner Band „Fitz“ war er bis Ende 1999 auf großer Deutschlandtournee.

Gefühlvolle Balladen

Folk, Rock und Blues gab es zu hören und bei seinen Balladen, wie dem für seinen Vater geschrieben Lied „Du siehst mich einfach nicht“, war wahnsinnig viel Gefühl in der Stimme und das Publikum hing an seinen Lippen. Seine Lieder handelten von nicht Verdautem Geschehen und Gefühlen oder auch von nie wirklich ausgesprochenen Dingen. Bei diesen Themen durften auch die Poesie und die Liebe in den Liedern nicht fehlen. So ging es auch darum, was man von Beziehungen und von sich selbst im Leben erwartet.

Talent liegt in der Familie

Für seine Arbeit als Musiker, Sänger und Komponist wurde Michael Fitz 1998 im Kloster Banz mit dem „Nachwuchsförderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung“ ausgezeichnet. Bevor Fitz sich vor 35 Jahren der Musik zuwandte, war er als Schauspieler bekannt. 17 Jahre lang war er in der Rolle des Münchner Tatortkommissars Carlo Menzinger zu sehen. Seit 1977 wirkte er in zahlreichen Serien im Fernsehen und Filmen mit. Ein Teil seines Talents wurde ihm bereits in die Wiege gelegt, denn sein Großvater war Filmemacher und sein Vater war ebenfalls Schauspieler. Gut bekannt ist auch seine Cousine, die Kabarettistin Lisa Fitz. Bei ihr kann man die Verwandtschaft auch im bayrischen Witz heraushören.