von SK

Der Motorradfahrer, der sich in der Nacht zum Dienstag bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat, ist noch am selben Abend in der Klinik gestorben. Der 34-Jährige ist der dritte Verkehrstote im Landkreis Waldshut in diesem Jahr. Der Mann hatte laut Polizei auf der B34 zwischen Waldshut und dem Stadtteil Schmittenau mehrere Autos überholt.

Er sei zu schnell unterwegs gewesen, als er nach links abkam und den Bordstein touchierte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Vor Ort musste er reanimiert werden. Die Polizei führt ihre Ermittlungen fort. Der Mann hatte demnach keinen Führerschein, heißt es im Polizeibericht. Die an dem Kennzeichen des Motorrades angebrachten Stempel für Zulassung und Hauptuntersuchung seien an einem gestohlenen Kennzeichen entfernt worden.

