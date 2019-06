von Heinz J. Huber

Vielweiberei ist in der Vorstellung breiter Volksmassen für den männlichen Part eine vergnügliche Angelegenheit. Wie aber, wenn die Mehrehe eines Afrikaners in die Migration nach Deutschland, zur Sozialbehörde und letztlich in den Bezug von Hartz IV führt?

Keine konkreten Fälle bekannt

Die langjährige SPD-Kreisrätin Sylvia Döbele, kurz vor dem Abflug in den Polit-Ruhestand, konfrontierte die Verwaltung des Landkreises mit dieser Frage und berief sich dabei auf den Volksmund. „Die Männer bringen vier oder fünf Frauen mit und bekommen für alle Geld von der Behörde“, zitierte die Sozialdemokratin, was allgemein „so gesagt“ werde. Nun waren die anwesenden Spitzen der Sozialbehörde gefordert. An konkrete Fälle dieser Kategorie erinnerte sich niemand.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Sozialamtsleiter Axel Albicker erklärte, dass aus Behördensicht eine Bedarfsgemeinschaft aus zwei Erwachsenen und ihren Kindern bestehe. Der Mann müsse sich also „für Eine entscheiden“. Die übrigen Ehefrauen müssten gegebenenfalls selbst Hartz IV beantragen. Dann allerdings würden sie sogar mehr Geld erhalten als die amtliche Ehefrau, erläuterte der ehemalige Chef des Jobcenters unter verhaltener Heiterkeit. Der für Flüchtlinge im Landkreis Waldshut zuständigen Integrationsbeauftragten Anja Maurer ist ein solcher Fall aus der Praxis nicht bekannt.