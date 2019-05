von Andrea Böhringer

Der Saal im Hotel Bercher war komplett besetzt, als die Vorsitzende Cornelia Maier Mitglieder des Frauenvereins Tiengen zur Hauptversammlung begrüßte. Auch Waldshut-Tiengens Bürgermeister Joachim Baumert begrüßte die Frauen und freute sich, wieder hier sein zu dürfen. Er lobte die Frauen, die sich in vielen Bereichen karitativ betätigen und dankte ihnen für ihr Engagement.

Durch die Initiative der Großherzogin Luise von Baden wurde in Tiengen im Jahr 1866 der Frauenverein gegründet. Ziel und Zweck war und ist die aktive Hilfe insbesondere für Senioren und Bedürftige. Der Verein weist heute 410 aktive und passive Mitglieder auf, die auch im vergangenen Vereinsjahr viel geleistet haben, was der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Sabine Krähenbühl aufzeigte. Unter vielen Aktivitäten organisierten die Frauen Veranstaltungen in den Seniorenheimen im Haus St. Josef und am Vitibuck, das Verteilen von Weihnachtspräsenten für Bedürftige im Haus Benedikt und dem Tafelladen. Sie unterstützten ferner die öffentlichen Seniorennachmittage sowie die Blutspendenaktionen des DRK.

„Wir sind in den Senioren- und Pflegeheimen sehr aktiv, wie die Frühlings- und herbstlichen Unterhaltungsnachmittage sowie die Adventsnachmittage beweisen“, so Cornelia Maier. „Mit unseren Geschenken bei den Weihnachtsaktionen, und in diesem Jahr zum ersten Mal auch an Ostern, bringen wir viel Freude in die Heime und zu den Bedürftigen. Sie sehen: Ihre Mitgliedsbeiträge sind sehr gut angelegt.“

Neu war im vergangen Vereinsjahr auch die Einführung eines Begegnungsnachmittages im Kolpingheim in Tiengen. Die drei Treffen, bei denen die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen basteln, Karten spielen oder nette Gespräche führen können, waren ein toller Erfolg und werden auch beibehalten. Treffen finden jeden ersten Dienstag im Monat statt.

Dank an Kuchenbäckerinnen

Cornelia Maier dankte den Kuchenspenderinnen und Suppenköchinnen für den Handwerkermarkt. „Diese Veranstaltung ist für uns eine wichtige Einnahmequelle. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen unterstützt den Verein dadurch, dass keine Standgebühren anfallen. Im Gegenzug dafür haben drei Frauen aus dem Verein die Fahnen für den Handwerkermarkt genäht.“

Ein Dank ging auch an die fleißigen Gebietsbetreuerinnen, die bei vielen Geburtstagen und anderen Anlässen unterwegs sind. Mit einem Präsent verabschiedete Cornelia Maier Regina Christian, die viele Jahre diese Aufgabe übernommen hat. Nach dem Kassenbericht von Rita Reiter, der ein Plus aufweist, stimmten die Mitglieder der Entlastung des Vorstands zu. Es folgte ein Vortrag von Andrea Bendel zum Thema Humor.