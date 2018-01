Waldshut-Tiengen Mehr Sicherheit: Stadt saniert Vitibuck-Turm in Tiengen

Mehr Sicherheit: Stadt saniert Vitibuck-Turm in Tiengen

Der beliebte Aussichtsturm auf Vitibuck oberhalb Tiengens wird schrittweise saniert. In einer ersten Etappe wird die obere Aussichtsplattform für 60000 Euro von Grund auf saniert.

Tiengen – Er thront hoch über Tiengen, bietet seinen Besuchern eine tolle Aussicht, ist aber inzwischen in die Jahre gekommen. Deshalb soll der Aussichtsturm auf dem Vitibuck saniert werden. Da eine Generalsanierung schätzungsweise 280 000 Euro verschlingen würde, soll das beliebte Ausflugsziel schrittweise überholt werden. Für rund 60 000 Euro wird in einem ersten Schritt die obere Aussichtsplattform runderneuert. Später stehen dann noch Schutzmaßnahmen für die Haupttragestützen des Turms auf der Agenda. Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates stimmten dem Vorgehen einstimmig zu.

Der Vitibuck-Turm, so wie er jetzt dasteht, rund 37 Meter hoch, wurde vor 39 Jahren eingeweiht. Der erste Turm an dieser Stelle wurde bereits 1936 errichtet und maß seinerzeit lediglich eine Höhe von 20 Metern. Der Grundriss der aktuellen Holzkonstruktion ist als gleichseitiges Dreieck ausgebildet. In 25 Metern Höhe befindet sich die Aussichtsplattform, die nun erneuert werden soll. Den höchsten Punkt des Turmes bildet das Turmdach mit seiner Spitze auf 37 Metern Höhe.

Um sicher zu gehen, dass die Tragkonstruktion keine Schäden aufweist und das Bauwerk auch in Zukunft sicher steht, seien von einer Fachfirma Probebohrungen vorgenommen worden. Die Experten, so Margit Ulrich vom städtischen Bauamt, hätten für die Hauptkonstruktion des Turmes eine gute Tragfähigkeit bescheinigt. Um eine längere Standsicherheit zu gewährleisten, sei jedoch empfohlen worden, die Stützen durch Blechabdeckungen vor Witterungseinflüssen zu schützen. Diese Verkleidungen sollen nun sukzessive in den kommenden Jahren vorgenommen werden. Die Kosten schätzt das Bauamt auf 50 000 Euro.

Für die in Kürze anstehende Erneuerung der oberen Aussichtsplattform muss das Bauwerk nicht eingerüstet werden. Die Ausführung der geplanten Arbeiten soll mithilfe eines Fanggerüstes mit Sicherungsnetzen erfolgen.

