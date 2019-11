von Ursula Freudig

Ein geräumiger Container steht seit kurzem beim Kindergarten Schwalbennest auf dem Mittleren Berg in Tiengen. Er ist aus mit Naturöl behandeltem Fichtenholz, hat zwei großzügige Fenster, einen Stahlrahmen aus Recyclingmaterial und einen Grund aus Zement mit Fußbodenheizung. Per Kran ist der vier Tonnen schwere, drei mal acht Meter große Container passgenau an eine Wandseite des Kindergartens auf einem soliden Betonfundament platziert worden.

Der mit 18 Kindern besetzte und privat geführte Kindergarten brauchte dringend mehr Platz, um im Sinne der Förderung der Kinder, gezielter und effektiver arbeiten zu können. Mit dem Container ging dieser Wunsch in Erfüllung. Die Stadt Waldshut-Tiengen legte mit 10.000 Euro einen Grundstock zur Finanzierung des Vorhabens. Der hinter dem Kindergarten stehende Verein und die großzügige Unterstützung vor allem von Firmen ermöglichten daraufhin die Anschaffung.

Am richtigen Platz: Die „Löwen-Höhle“ steht auf festem Grund (links der Eingang zum „Schwalbennest“) und alle freuen sich (hinten, von links) Margot Kowalski (Erzieherin), Kerstin Matt (Oswald Matt Group Höchenschwand), Tabea Ruf (Kindergartenleiterin), Firmenchef Oswald Matt und Mitarbeiter Tobias Bauer. | Bild: Ursula Freudig

Die auf Containerbau spezialisierte Oswald Matt Group aus Höchenschwand hat den Container gebaut und zu einem großen Teil gesponsert. „Wir wollten die gute Sache unterstützen“, so Kerstin Matt, die nicht von einem Container, sondern einem Holzmodul spricht. Die Kosten für die noch ausstehende Inneneinrichtung werden von der Stiftung „An Morgen denken“ übernommen. Die Kinder verfolgten das Setzen der „Löwen-Höhle“ und übergaben danach eine Rose an Kerstin Matt und Projektleiter Tobias Bauer.