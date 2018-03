Markt am 10. März – Tiengen dreht am Gebraucht-Rad

Aktionsgemeinschaft Tiengen und BUND veranstalten am 10. März den Gebrauchtfahrradmarkt. Das Angebot reicht vom Kinderfahrrad bis zum E-Bike. Was sonst noch geboten ist, erfahren Sie hier.

Der Tiengener Gebrauchtfahrradmarkt geht in die nächste Runde. Am Samstag, 10. März, treffen sich wieder Suchende und Bietende auf dem Marktplatz, um ihren gebrauchten Drahtesel loszuwerden oder einen „neuen“ zu ergattern – manchmal sogar beides. Nicht selten drehen gerade Kinderräder hier gleich mehrere Runden, wenn die Beine der Nachwuchsradler wieder zu lang geworden sind.

Seit über zwei Jahrzehnten erfreut sich der Gebrauchtfahrradmarkt, organisiert von der Tiengener Aktionsgemeinschaft und dem BUND, großer Beliebtheit. Regelmäßig bilden sich schon vor der Annahme um 7.30 Uhr lange Zweirad-Schlangen über den ganzen Platz. Das Angebot des arktes reicht von besagten Kinder- und Jugendrädern, über Mountainbikes bis hin zu E-Bikes in den verschiedensten Ausführungen. Selbst Einräder und Tretroller gehen hier über die Theke, ebenso wie Zubehör in Form von Helmen, Anhängern, und vielem mehr.

Im Laufe der Jahre wurde das Konzept des Gebrauchtfahrradmarkts immer weiter perfektioniert. Heute werden die Räder durch Schleusen zur Annahme gebracht und registriert. Im „Parc fermé“ können sie begutachtet werden. Insgesamt sind rund 20 Helfer vor Ort. Viele Interessenten nutzen die Gelegenheit, eine Probefahrt über den Platz zu machen. Kleinere Einstellungen können an der Einstell-Station vorgenommen werden. Auch die Polizei ist mit ihrem Verkehrserziehungsdienst vor Ort. Hier kann ein Verkehrssicherheits-Check durchgeführt werden. Außerdem bestätigen die Beamten, dass das neue Velo ordnungsgemäß erstanden wurde und nicht gestohlen ist. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr eine Ausstellung neuer E-Bikes durch ein Fahrradgeschäft sowie einen Würstchenstand. Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen, freut sich über den Erfolg der Veranstaltung.

Das Konzept geht auf eine Idee des BUND zurück, erinnert sich Hans-Jürgen Bannasch, Mitorganisator und Veteran in Sachen Gebrauchtfahrradmarkt. „Es ist sinnvoll, gebrauchte Gegenstände nicht wegzuwerfen, sondern zum weiterverwenden anzubieten“, so Bannasch. Grundsätzlich plädiert er für mehr Bewegung im Alltag, so könne zum Beispiel der Einkauf oft mit dem Fahrrad erledigt werden, welches obendrein auch noch umweltfreundlicher sei, als das Auto. Darüber hinaus gehen – bis zu einem Betrag von 100 Euro – 15 Prozent des Verkaufserlöses an Projekte des BUND.