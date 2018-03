Waldshut-Tiengen Maria Goj wurde offiziell in ihr Amt als Direktorin des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen eingeführt

Maria Goj wurde als neue Direktorin des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen eingeführt. An ihren bisherigen Stationen habe sie sich laut Rednern "viel Respekt erworben".

"Sie haben sich überall, wo sie bisher waren, mit ihrer zupackenden Art viel Respekt und Ansehen erworben und waren beliebt." Diese Anerkennung gab Landgerichtspräsident Wolfram Lorenz der neuen Direktorin des Amtsgerichts, Maria Goj, mit auf den Dienstweg. Die verheiratete Richterin hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Kehl.

"Die richtige Person am richtigen Ort"

Auch aus eigener Anschauung lobte der Präsident bei der offiziellen Einführung, fünf Monate nach Amtsantritt, den Einsatz der 55-Jährigen vor allem beim Abschluss aufgelaufener Strafverfahren. "Sie sind genau die richtige Person am richtigen Ort", stellte Lorenz fest.

Der Präsident ging vor zahlreichen Gästen auf den Konflikt der Gerichte zwischen der Forderung nach zeitnaher Erledigung und der gebotenen Sorgfalt ein und betonte die Verantwortung des Richters: "Es gibt kein Recht auf Knopfdruck!"

Maria Goj wirkte nach dem Studium in Freiburg unter anderem in Schopfheim, Ettenheim, Kehl, Freiburg, am Oberlandesgericht in Karlsruhe und an der Spitze des Amtsgerichtes in Waldkirch. Dort verurteilte sie unter anderen den Jugendlichen, der im Freiburger Fußballstadion einen Golfball auf Bayern-Torwart Oliver Kahn geworfen hatte, zu gemeinnütziger Arbeit.

Vergleich mit der Gastronomie

In einer launigen Rede verglich sie das amtliche Gericht mit dem Gericht im Restaurant. Es gebe Stammkunden und Laufkundschaft, die "Lieferanten" (gemeint die Staatsanwaltschaft) ebenso wie die "Ernährungsberater" (Anwälte) der Gäste. Vom Vater habe sie das "Alemannische" mitbekommen – einschließlich Bibbeleskäs mit Brägel -, was ihr am Hochrhein nun zustattenkomme.

Für den Landkreis Waldshut lobte Jörg Gantzer, erster Landesbeamter, die "hervorragende Zusammenarbeit" zwischen Gericht und Landratsamt. Lambert Krause, Vorsitzender des örtlichen Anwaltsvereins, schilderte das Zusammenwirken von Gerichten, Staatsanwaltschaft und Anwälten am Standort als wunderbar. Auch er bemühte ein Bild aus der Gastronomie: Wenn Mehrere in derselben Küche wirkten, müsse das Küchenpersonal gut zusammenarbeiten.

Der Feierstunde im großen Sitzungssaal wohnten auch die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, Waldshut-Tiengens Bürgermeister Joachim Baumert, die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Janke, Vertreter der Polizei, Amtsvorgänger Heinz Jockers und viele Beschäftigte des Amtsgerichtes bei. Musikalisch erfreute das Saxophon-Ensemble der Musikschule Südschwarzwald unter Frank Pohl.