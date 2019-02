Waldshut-Tiengen vor 9 Stunden

Mann parkt Auto mitten auf B34: 20-Jähriger irrt in Waldshut leicht bekleidet auf der Straße umher

Mehrere Autofahrer alarmierten am Dienstagabend in Waldshut die Polizei, weil mitten auf der Bundesstraße in Richtung Zoll ein Auto stand. Der 20 Jahre alte Fahrer wirkte abwesend und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Bluttest soll Aufschluss über die Ursache seines Verhaltens geben.