Zur Selbsthilfe griff am Freitagabend ein 59 Jahre alter Waldshuter, der sich vor so genannten Chemtrails schützen wollte. Hinter dem Glauben an Chemtrails steckt eine Veraschwörungstheorie: Die Kondensstreifen am Himmel sollen dem Glauben der Anhänger nach nicht aus Flugzeugabgasen bestehen, sondern Chemikalien enthalten. Diese sollen absichtlich verbreitet werden.

Zu seinem Schutz bereitete der Mann eine Mischung aus Muscheln und Polyesterharz zu, wie die Polizei am Montag berichtet.

Den Mix rührte er in seinem Garten zusammen, stolperte jedoch über den Eimer, und der Inhalt ergoß sich über den Boden. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, weil das Harz zu Reizungen führen kann und nicht ohne weiteres entfernt werden konnte. Nach seiner Erstversorgung wird er laut Polizei stationär weiter untersucht.

Die Feuerwehr musste anrücken, das betroffene Erdreich ausgraben und sicher verpacken. Die Anwohner mussten währenddessen Fenster und Türen geschlossen zu halten.

