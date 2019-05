von sk

Der Freiburger Schauspieler und Kabarettist Bernd Lafrenz, auch in Waldshut-Tiengen bekannt von zahlreichen Auftritten, erhält den Ehrenpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019. Darüber hat das städtische Kulturamt informiert. Am Samstag, 11. Mai, gastiert der 63-Jährige mit seinem Shakespeare-Soloprogramm erneut in der Kreisstadt.

Bei der Preisverleihung in Mannheim erhielt Bernd Lafrenz den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Laut Jury gilt der Künstler als „Botschafter Shakespeares auf deutschem Kleinkunst-Boden“. Seine Solo-Komödien, in denen er sich ganz der Adaption und Darstellung von William Shakespeares Stücken widmet, seien Kleinode für einen Schauspieler in verschiedensten Rollen mit bunten, witzigen und kuriosen Einfällen.

Diese Woche besteht Gelegenheit, den Darsteller bei einem erneuten Auftritt in der Kreisstadt zu erleben. Mit Shakespeares „Macbeth“ als Solostück gastiert Lafrenz am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Schlosskeller Tiengen. Veranstalter ist das städtische Kulturamt. Eintritt 17 Euro, für Schüler und Studenten zwölf Euro. Vorverkauf in der Tourist-Information Waldshut, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Internet (www.reservix.de).