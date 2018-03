vor 4 Stunden SK Waldshut-Tiengen Lkw-Fahrer mit 1,1 Promille im Waldshuter Zollhof

Mit 1,1 Promille intus fuhr am Mittwoch ein Lkw-Fahrer in Waldshut zur Verzollung vor. Seinen Führerschein wurde er noch an Ort und Stelle los, die Spedition musste für die Weiterfahrt einen Kollegen schicken.