von Manfred Dinort

„Lions Quest“, schon mal davon gehört? In manchen Schulen ist dieser Begriff zu einem festen Bestandteil des Schulalltags und zu einem Grundprinzip der pädagogischen Arbeit geworden. Mit im Boot ist der Lions Club Waldshut, vertreten durch Hardy Kessler, der die Quest Seminare organisiert und finanziert. Eingeführt wurde das Lions Quest Programm auch am Klettgau-Gymnasium Tiengen, am KGT, das nach 2017 den Lehrgang zum zweiten Mal mit einem erweiterten Themenbereich anbieten konnte. Auch diesmal nahmen wieder 25 Lehrkräfte teil.

Waldshut-Tiengen Ein Sack als Gießkanne: Darum befinden sich an den Bäumen in der Eisenbahnstraße in Waldshut grüne Säcke Das könnte Sie auch interessieren

Das Programm soll helfen, Schüler besser auf ihre Zukunft und auf das Erwachsenwerden vorzubereiten. Ziele sind auch, das Selbstbewusstsein zu stärken und die Bereitschaft, das eigene Tun und Handeln kritisch zu reflektieren, Toleranz zu üben, die Kommunikation zu verbessern, demokratisch zu denken und zu handeln und konstruktive Lösungen in Konfliktsituationen anzuwenden.

Bad Säckingen So arbeiten deutsche und schweizerische Rettungsdienste über die Grenze hinweg zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Das Prinzip Lions Quest kann problemlos in den Unterricht integriert werden, das gesamte Klassen- und Schulklima kann davon profitieren. Dazu werden auch spezielle Materialien bereitgestellt. Schon früher gab es den Grundsatz „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir“. Aber das war eine unverbindliche Formel, die in der Regel ohne praktische Konsequenzen im Schulalltag war.

Dogern/Kreis Waldshut Es ist höchste Zeit an die Umwelt zu denken: So möchte die Nachhaltigkeitsgruppe Dogern die Gesellschaft verändern Das könnte Sie auch interessieren

Das ist bei Lions Quest anders. Hier werden Wege beschritten, die alte, verstaubte pädagogische Formel in der Schulpraxis umzusetzen. Bei der Anwendung des Programms, so heißt es in der Broschüre des Clubs, seien bereits weltweit Erfolge erzielt worden und auch die zuständigen Ministerien der Bundesländer hätten die Bedeutung des Programms erkannt. So wurde mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg eine zusätzliche Vereinbarung getroffen, die unter anderem eine Praxisbegleitung beinhaltet. Ansprechpartner am Regierungspräsidium Freiburg ist Ansgar Merk, der als Fachberater und Ausbildungstrainer tätig ist. Er leitete auch die Seminare am KGT. Koordinatorin vor Ort ist Regina Goeres vom Lehrerkollegium.

Tiengen In 50 Jahren hat sich das Lernen am Klettgau-Gymnasium Tiengen verändert. Heute findet der Unterricht zweisprachig statt Das könnte Sie auch interessieren

Das Engagement der Lehrkräfte werde auch von den Eltern begrüßt, so Regina Goeres, da die Umsetzung der einzelnen Module den Schülern direkt zugutekäme. Dazu gehöre etwa, dass in sogenannten Klassenlehrerstunden das Bewusstsein der Schüler im sozialen Umgang miteinander gefördert werde. Vieles, so erklärte sie, werde in spielerischer Form eingeübt und in anschließenden Gesprächen reflektiert. Die möglichen Szenarien wurden während des Seminars mit den Lehrern exemplarisch durchgespielt und eingeübt, wobei es auch viele spaßige Situationen gab. Hilfreich dabei war Ariane Marder, Sozialarbeiterin der Schule, die mit ihren Erfahrungen zum Erfolg des dreitätigen Seminars beigetrug.