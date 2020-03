Waldshut – Klein aber fein präsentiert sich das Lichthaus Reinhard, Atelier für Lichtdesign und Geschenkideen, seit dem 1. Februar im neuen Domizil in idealer Lage in der Waldshuter Wallstraße 72. Das Unternehmen wurde vor 60 Jahren von Elektromeister Alfred Reinhard 1950 in der Kaiserstraße 65 gegründet.

Von 1972 bis 1995 wurde das Unternehmen als „A. Reinhard GmbH“ durch die Kinder des Unternehmensgründers Alfred Reinhard, Margarete, Dieter und Klaus Reinhard weiter geführt. Der Familienbetrieb, er bestand aus den Geschäftszweigen Elektrotechnik, Kältetechnik, Lichthaus und Elektrohaus, war zu dieser Zeit an verschiedenen Orten in Waldshut untergebracht wie in der Bismarckstraße gegenüber dem Möbelhaus Seipp, der Eisenbahnstraße und seit 1980 in der Kaiserstraße.

Vor 22 Jahren wurde die Sparte Kälte- und Elektrotechnik, Elektro Reinhard GmbH, verkauft. Das Lichthaus in der Kaiserstraße 72 führte Margarete Reinhard und das Elektrohaus in der Kaiserstraße 65, Dieter Reinhard. Seit 2003 ist Alexandra Waga eine Enkelin des Firmengründers, Inhaberin des Lichthauses Reinhard.

In ihrem Beleuchtungssortiment, von modern über nostalgisch bis hin zu rustikal, arbeitet Alexandra Waga mit namhaften Firmen wie den Großhändlern Eltric in Bayreuth, Kohler in Villingen-Schwenningen zusammen.

Im Angebot des Lichthauses finden die Kunden eine immense Auswahl an exquisiten Produkten deutscher Hersteller wie Bankamp aus Arnsberg, Haltkötter in Wadersloh, Hufnagel in Sundern oder Sompex aus Düsseldorf. Auch Produkte des Wiener Herstellers Kolarz oder des Produzenten Orion, ebenfalls mit Sitz in Wien, hat das Lichthaus Reinhard im Sortiment.

Ein ganz besonderes Angebot hat Alexandra Waga für Kunden, die eine alte Lampe wieder neu erstrahlen lassen wollen. Der Fuß der Lampe ist noch in einwandfreiem Zustand, aber der Schirm ist defekt oder entspricht nicht mehr dem Geschmack seines Besitzers? Zu diesem Zweck arbeitet das Lichthaus Reinhard eng mit der Firma Feese im hessischen Friedberg zusammen. Die Firma besteht seit über 30 Jahren und ist bekannt für hochwertige Qualität in der Herstellung von Lampenschirmen, die ausschließlich in Deutschland produziert werden. Nach wie vor fertigt die Firma Feese ihre Lampenschirme generell von Hand, das heißt, jeder Schirm ist ein Unikat. Auch bei höheren Stückzahlen geht an Qualität nichts verloren. Damit besteht für alle Wohn- und Arbeitsraumeinrichtungen die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung der Lampenschirme.

Für Kunden, die ihr Zuhause gerne ausschmücken möchten oder nach einem passenden Geschenk für Freunde suchen, hat das Lichthaus Reinhard neben Lampen und Leuchtmitteln auch eine ganze Reihe von ausgesuchten Deko-Artikeln im Sortiment.

Kontakt: Lichthaus Reinhard, Wallstraße 72, 79761 Waldshut. Inhaberin ist Alexandra Waga, Telefon: 07751/87¦08¦09, Fax: 07751/702¦19 oder per E-Mail (info@lichthaus-reinhard.de).