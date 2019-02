von Manfred Dinort

Seit Jahren begeistern die Oberalpfener Leiterbachpiraten an ihren Bunten Abenden das närrische Publikum aus der näheren und weiteren Umgebung. Am Freitag und Samstag, 22. und 23. Februar, ist es wieder so weit: Unter dem Motto "Afrika – Piraten auf Safari" präsentieren die Oberalpfener Narren in der Remetschwieler Haagwaldhalle ihr aktuelles Programm. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr. Wer sich noch nicht entschlossen hat: Im Einkaufskörble in Remetschwiel, bei Bächle-Reisen in Oberalpfen oder im Internet (www.leiterbachpiraten.de) sind noch ein paar wenige Karten zu haben.

Und das wird geboten: Ein Non-Stop-Programm mit flotten Tänzen, humorvollen Einlagen, witzigen Monologen oder Dialogen, Clownerien, akrobatische Nummern, verblüffende Tricks und Pantomimen und selbstgedrehte Filme. Natürlich wird auch der Tratsch gepflegt, wenn etwa Gabi Eckert und Barbara Frohmüller ihre "harmlosen" Erfahrungen austauschen. Mit von der Party sind auch Piratenkapitän Philipp Müller und seine beiden Amtsvorgänger Manfred Butz und Martin Siebold.

Und die Piraten sind natürlich auf der ganzen Welt zu Hause, mal in Afrika, mal in Las Vegas oder einfach nur in "Alpfen City". Und man merkt ihnen nicht an, dass sie bereits in die Jahre gekommen sind: Der Verein wurde 1982 aus der Taufe gehoben. Das Taufzeremoniell spielt auch heute noch eine besondere Rolle: Jeder Neuling muss an den Gestaden des Leiterbaches das traditionelle Taufprozedere über sich ergehen lassen. Aktuell zählt der Verein 71 aktive und 69 passive Mitglieder.

Von Anfang an standen die Bunten Abende auf dem Programm der Leiterbachpiraten, anfangs in der Oberalpfener Bächle-Halle, seit 1992 in der Leiterbachhalle in Unteralpfen und seit einigen Jahren in der Remetschwieler Halle, die den Narren die besten Voraussetzungen bietet. Mehrere Tanzgruppen sorgen für spektakuläre Auftritte, die "Black Magic Women", die Gruppe "Hot Stuff", die "Black Pearls" und die "Piratengirls". Natürlich führen die Narren auch über die närrischen Tage Regie im eigenen Dorf, mit Umzügen, Veranstaltungen und der finalen Fastnachtsverbrennung.