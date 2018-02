Waldshut-Tiengen Leiter Werner Hilpert über die Aufgabe der Musikschule Südschwarzwald: Wir vermitteln die Freude an der Musik

Werner Hilpert, Leiter der Musikschule Südschwarzwald, spricht über die Aufgabe der Musikschule, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert.

Herr Hilpert, würden Sie sagen 40 Jahre Musikschule Südschwarzwald sind eine Erfolgsgeschichte?

Ja, auf jeden Fall, wir können stolz auf das Erreichte sein. Wir ermöglichen allen Interessierten einen Zugang zu qualifiziertem Musikunterricht für fast alle Instrumente und vermitteln die Freude an der Musik. Wir erreichen mit unseren 65 Lehrkräften jährlich rund 3200 Personen dezentral in etwa 80 Gebäuden in unseren Gemeinden. Das heißt, wir arbeiten ständig an einem Netz der möglichst kurzen Wege. Wir haben Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Vereinen, Kirchen, Volkshochschulen und den verschiedenen Laienmusikverbänden. Kooperationen und Netzwerke zu bilden, gehört zu unseren Hauptaufgaben.

Können Sie ein Beispiel für eine Kooperation nennen?

Unser jüngstes Kooperationsprojekt ist ein gemeinsames Jugendsinfonieorchester zusammen mit den beiden Gymnasien in Waldshut und Tiengen. Und dieses Jahr werden wir in Zusammenarbeit mit dem Blasmusikverband und der Jugendmusikschule Bad Säckingen, ein Sinfonisches Blasorchester für Erwachsene ins Leben rufen. Wir haben den Auftrag, in die Breite zu gehen und mit möglichst vielen Institutionen zusammen zu arbeiten. Jede Kooperation ist individuell, wir können sie so gestalten, wie es vor Ort möglich ist und gewünscht wird. In Kindergärten zum Beispiel, unterstützen wir im Rahmen des Landesförderprogramms „Singen, Bewegen, Sprechen“ Kinder, die Förderbedarf haben, mit musischen Angeboten. Das stärkt sprachliche, motorische und soziale Fähigkeiten.

Wie alt sind die Schüler der Musikschule Südschwarzwald?

Über dem Leitbild der Musikschule steht: „Musik fürs Leben“. Das ist das Besondere bei uns. Es gibt Angebote für jedes Alter. Unsere jüngsten Schüler sind im Rahmen von Mutter-Kind-Gruppen gerade mal zwei Jahre alt und nach oben hin gibt es keine Grenzen. Meine älteste Klavierschülerin ist zum Beispiel über 70 Jahre alt. Es ist nie zu spät, noch mit einem Instrument anzufangen. Wir schauen, was die betreffende Person wünscht und braucht und gehen darauf ein. Musizieren ist grundsätzlich für alle Menschen von Vorteil, egal ob sie ganz jung oder schon älter sind. Das ist längst wissenschaftlich erwiesen.

Sie feiern das 40-Jährige mit übers Jahr verteilten Veranstaltungen an verschiedenen Orten, welche ist die nächste?

Die nächste ist für mich gleich ein Höhepunkt: Kommenden Freitag bis zum Sonntag sind im Saal der Stoll-Vita-Stiftung die Waldshuter Klarinettentage. Wir möchten mit ihnen das Instrument Klarinette unterstützen. Es liegt im Vergleich beispielsweise zu Gitarre, Schlagzeug oder Saxophon, im Moment nicht ganz im Trend. Neben Workshops mit sehr namhaften Dozenten und einer Ausstellung mit historischen Klarinetten, steht am Freitag, 18.30 Uhr, ein Konzert mit dem Tutz-Frequenz Ensemble auf dem Programm. 10 Euro kosten die Karten.

Was sind für Sie weitere Höhepunkte?

Unser Jubiläumskonzert am 29. April in der Tiengener Pfarrkirche mit aktiven und ehemaligen Lehrkräften und Schülern der Musikschule. Es ist ein Benefizkonzert zu Gunsten der Orgelsanierung und sehr abwechslungsreich gestaltet. Spannend wird sicher auch die „Percussion Symphonie“ in Todtmoos im November mit dem Orchester Trirhenum unter der Leitung von Julian Gibbons mit unseren Schlagzeuglehrern als Solisten. Dazwischen liegt im Mai ein Konzert mit dem Regio-Orchester und viele weitere Konzerte in kleinerer Besetzung, größtenteils mit aktuellen und ehemaligen Lehrern und Schülern der Musikschule Südschwarzwald sowie mit Musikern von außen.

Hat die Musikschule Südschwarzwald auch „berühmte Söhne und Töchter“?

Einige heute bekannte Namen sind schon bei uns Schüler gewesen und etliche haben bei uns die Weichen für ihren weiteren Berufsweg gelegt. Anne Czichowsky war bei uns, allerdings nicht mit Gesangs-, sondern Gitarrenunterricht. Isabel Kern war Schülerin bei uns, sie spielt jetzt in der Dresdner Philharmonie Oboe und Englisch Horn. Ebenso Katariina Lukaczewski, die jetzt als Klavierlehrerin und Organistin in Hildesheim tätig ist und beim Jubiläumskonzert mit dabei sein wird. Und wir haben immer wieder Schüler, die Schulmusik studieren. Ohne die Musikschulen gäbe es noch viel weniger Schulmusiker. Und natürlich sind auch viele unserer Lehrkräfte in der Gegend als Dirigenten von Orchestern und Chören tätig oder treten selbst als Künstler auf.

Haben sich die Schüler im Laufe der Jahrzehnte verändert?

Alles ändert sich. Die Kinder und Jugendlichen spiegeln die heutige Zeit, in der alles jederzeit und sofort zur Verfügung stehen muss. Musik setzt da einen Gegentrend. Um ein Instrument spielen zu können, braucht es einen langen Atem, man muss lernen, durchzuhalten und sich zu konzentrieren. Das fällt nicht allen leicht.

Aber wer durchhält, wird belohnt?

Ja, das Erfolgserlebnis ist groß. Mit Musizieren lernt jeder, nach seinem Leistungsvermögen Ausdauer und Erfolg zu haben. Alle, die mit ihren Instrumenten bei öffentlichen Auftritten mitspielen oder in Chören mitsingen, sind danach stolz. Musik stärkt das Selbstwertgefühl und das Miteinander. Und oft entstehen so im Gegensatz zu virtuellen Kontakten, Freundschaften, die ein ganzes Leben lang halten. Musizieren ist ein gesellschaftliches Bindeglied.

Gesellschaftliche Veränderungen bedeuten aber auch Herausforderungen, oder?

Ja, natürlich. Wir müssen uns ständig anpassen und die Veränderungsprozesse mitgestalten. Wir müssen Strukturen und Organisationsformen finden, die parallel zum Ausbau der Ganztagsschulen, Raum für die musikalische Betätigung lassen. Wir brauchen hierfür vor allem auch räumliche Möglichkeiten, um unsere Angebote in die Schulen zu bringen. Dies ist eine große Herausforderung, nicht nur für uns, sondern für bundesweit alle Musikschulen. Um das Erreichte zukunftsfähig zu machen, brauchen wir weiterhin viel Unterstützung auf politischer Ebene.

Zur Person

Werner Hilpert (57) ist in Tiengen geboren und aufgewachsen. Er studierte er am Hohner Konservatorium Trossingen Akkordeon und Klavier. Ab 1983 unterrichtete er an der Musikschule Südschwarzwald, 1991 wurde er stellvertretender Schulleiter. Seit 1996 leitet er die Musikschule Südschwarzald, die vor 40 Jahren vom Landkreis Waldshut und der Stadt Waldshut-Tiengen gegründet wurde und ein Zweckverband des öffentlichen Rechts ist. In den 90er Jahren sind weitere 18 Städte und Gemeinden des Landkreises dem Verband beigetreten. Werner Hilpert ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Neben der Musik, ist sein großes Hobby das Schachspiel.