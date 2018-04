Waldshut/Laufenburg Laufenburg: Vater gesteht Kindstötung im Drogenrausch

Prozessauftakt vor dem Landgericht Waldshut: Angeklagter verweist auf Missgriff nach Ersatzdroge als Ursache für seinen tödlichen Ausraster

Ein volles Geständnis legte vor Gericht der 37 Jahre alte Drogensüchtige ab, der an Weihnachten in seiner Wohnung in Laufenburg seinen zehn Wochen alten Sohn umgebracht hat. Die Ursache für den brutalen Ausraster sieht der Angeklagte in seinem folgenschweren Fehlgriff im Rahmen eines Rauschgift-Substitutionsprogramms: Mangels Methadon habe er sich den Ersatzstoff der ebenfalls süchtigen Kindsmutter gespritzt. Der Lebensweg des Mannes ist auch geprägt von Gewaltausbrüchen. Fragen zur Tötung des Babys beantwortete er der Großen Strafkammer fast teilnahmslos.

Der gewaltsame Tod des Säuglings am 1. Weihnachtsfeiertag 2017 hatte Entsetzen über die Hochrhein-Region hinaus ausgelöst. Der Vater des Jungen hatte kurz nach den Misshandlungen die Polizei angerufen, sich als Täter bekannt und medizinische Hilfe für unnötig erklärt: Das Kind sei sicher tot. Vor dem Anruf hatte er versucht, sich umzubringen, mit dem Messer im Bereich der Handgelenke.

Bei seiner Erklärung für den Ausraster spielt das Drogenersatzprogramm, bei dem der Abhängige von Lörrach aus kontrolliert wurde, eine wichtige Rolle. Statt das Methadon oral einzunehmen, verabreichte er es sich mit der Spritze. Folge: Der Ersatzstoff ging immer schneller zur Neige. Die 33-jährige Lebensgefährtin musste – wo immer auch – nachkaufen. An Weihnachten, am ersten Feiertag, war der Notstand besonders groß. Mangels Methadon griff der Kindsvater zum Drogenersatzstoff "Subutex" seiner Lebensgefährtin und spritzte sich die Substanz.

Als die Frau schon im Zug saß, um Nachschub zu organisieren und der Angeklagte daheim auf das Kind aufpasste, fing der Säugling an zu schreien. "Nicht schlimm", erinnert sich der Angeklagte, aber "ich bin halt durchgedreht". Was dann passierte, bestätigt der Angeklagte weniger aus der eigenen, lückenhaften Erinnerung, mehr auf Vorhalt des Kammervorsitzenden Martin Hauser und fast ohne erkennbare Emotionen. Das Geständnis des 37-Jährigen passt auf die Befunde der Gerichtsmedizinerin Ulrike Schmidt: Der Vater warf das Baby zunächst gegen einen Schrank, schleuderte es, an den Beinen haltend, gegen die Wand und dann mit Wucht auf den Küchenboden. Todesursächlich war letztlich ein Schädel-/Hirntrauma, die Wirbelsäule war gebrochen, an Kopf und Rumpf waren massive Spuren stumpfer Gewalteinwirkung unübersehbar.

Am ersten Verhandlungstag rekonstruierte das Schwurgericht auch den trostlosen Lebensweg eines Außenseiters zwischen diversen Schulen, Heimen, Pflegefamilien, Gefängnissen und Therapieeinrichtungen. Der Sohn einer Alkoholikerin, der seinen Vater nicht kennen gelernt hatte, wuchs teils im Raum Heidelberg, dann in Südbaden auf und brachte es weder zu einer Berufsausbildung noch zu einer stabilen Beziehung. Die Mutter seines Sohnes hatte er 2016 nach einem Gefängnisaufenthalt in Lörrach kennengelernt. Eine Obdachlosenunterkunft in Waldshut und schließlich die Wohnung in Laufenburg waren die nächsten gemeinsamen Stationen. Auf der langen Liste der Straftaten zuvor, die oft im Zusammenhang mit seiner Drogenabhängigkeit stehen, finden sich auch Gewaltexzesse. "Hatten Sie irgendwann einen Plan, was Sie aus Ihrem Leben machen wollen", fragte Oberstaatsanwalt Christian Lorenz und brachte den Angeklagten damit sichtlich in Verlegenheit. Schließlich kam ein zaghaftes Nein. Die Kindsmutter und damalige Lebensgefährtin fühlte sich vom Partner verbal "ziemlich schlimm" behandelt, geschlagen habe er sie nicht. Sie habe zu ihm gehalten, weil sie gehofft habe, dass er sich als Vater bessern werde, er habe sich aber nicht geändert, sagte die ebenfalls drogenabhängige und berufslose Mutter des Opfers. Andererseits sei der Kindsvater "immer lieb zum Kleinen" gewesen.

Am heutigen Dienstag werden vom Gericht Zeugen gehört, die die Familie sozial begleiteten, dazu Polizeibeamte; am Donnerstag ein weiterer Mediziner und das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Bernhard Deuringer. Es folgen die Plädoyers. Ein Urteil könnte am 30. April erfolgen.