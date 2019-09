von Alfred Scheuble

Schnell und unkompliziert leitete die noch kommissarisch amtierende Ortsvorsteherin Marina Schlosser ihre letzte Sitzung und ihr designierter Nachfolger Claudio Helling führte das Protokoll. Jeweils einstimmig beschloss das neue Ratsgremium, dass ein weiterer Robbydog im Bereich des Neubaugebietes „Im Emmelacker“ aufgestellt werden soll und dass die Anschaffung eines kleinen Festzeltes für den Sportverein mit 500 Euro unterstützt wird. Dies allerdings mit der Bedingung, dass das Zelt auch von anderen örtlichen Vereinen ausgeliehen werden kann.

Den Informationen aus der Ortschaftsverwaltung war zu entnehmen, dass die neuen Stühle für die Gemeindehalle noch in diesem Monat angeliefert werden und dass von den 350 alten Hallenstühlen bereits 240 vergeben sind. In Sachen Jugendarbeit sagte Schlosser, dass ein am neuen Standort aufgestellter Jugendbauwagen auf dem Vereinsgelände bereits beschädigt wurde.

Des Weiteren gab sie bekannt, dass am Landgraben auf dem Schulgelände noch im Oktober das geplante Wassertretbecken gebaut werden soll. Schließlich erinnerte sie noch an Verkehrsmessungen in der Rathausstraße. Die Verkehrsmenge hat sich wieder deutlich erhöht (vom 12. bis 22. August wurden 42 703 Fahrzeuge gezählt), aber Geschwindigkeitsüberschreitungen habe es nur wenige (83) gegeben.

Als letzte Amtshandlung hat Marina Schlosser dann die zwei altersbedingt ausscheidenden Wegewarte Stefan Granacher und Hermann Schramm in den Ruhestand verabschiedet. 14 Jahre lang haben die beiden eine „wirklich gute Arbeit gemacht“, lobte Schlosser und überreichte ihnen ein kleines Abschiedsgeschenk. Dann sagte sie zum Ende der Sitzung an den Ortschaftsrat gewandt: „Hiermit endet für mich die letzte Sitzung mit Euch und es fühlt sich gut an, dass ich das Ehrenamt mit Claudio Helling in gute Hände übergeben kann.“

Die öffentliche Verabschiedung von Ortsvorsteherin Marina Schlosser wird während der Bürgerversammlung im Januar 2020 erfolgen.