Waldshut-Tiengen Kunstausstellung im Schloss als Entdeckungsreise fürs Auge

Die aktuelle Ausstellung "Farbe-Linie-Fläche" im Schloss Tiengen zeigt Arbeiten von Keummi Paik-Bauermeister und Günter Walter. Die klar strukturierten Kunstwerke sind eine Einladung, neue Seh-Erfahrungen zu machen.

Neue Seherfahrungen machen und die Zeit anders undbe-wusster erleben und sich anders in der Zeit wahrnehmen – für Nicoletta Torcelli ermöglicht dies die neue Ausstellung der Freunde Schloss Tiengen in den Schwarzenbergsälen. Die Kunsthistorikerin aus Freiburg führte bei der Vernissage in die Ausstellung "Farbe – Linie – Fläche" ein. Rund 40 Interessierte waren gekommen. Zu sehen sind rund 50 Werke von der in Emmendingen lebenden Keummi Paik-Bauermeister und von Günter Walter aus Freiburg.

Beide sind renommierte Künstler mit namhaften Ausstellungen in ihrer Vita. Walter hat an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert, Paik-Bauermeister dort und zusätzlich an der Akademie in Karlsruhe. Beide arbeiten mit reduzierten Mitteln, mit Linien und mit dem Phänomen Farbe. Während Paik-Bauermeister den Pinsel und Acryl- und Ölfarben verwendet, um mit der freien Hand vertikale Linien auf eine monochrome Grundfläche aufzutragen, zieht Walter seine Blei- und Farbstiftlinien mit dem Lineal. Wer das Direkte, Plakative, sofort ins Auge Springende mag, der wird vielleicht in der Ausstellung nicht auf seine Kosten kommen.

Wer hingegen zurückgenommene, feine und klar strukturierte künstlerische Ausdrucksformen mag und sich die Zeit nimmt, sich ihnen "auszusetzen", der kann einiges entdecken. Die gezeigten Werke fallen unter die Rubrik konkrete Kunst, die -so eine mögliche Definition- nur für sich selbst steht. Sie will nicht abbilden und Gefühle transportieren und ansprechen, sondern strebt mit "konkreten" Flächen, Linien und Farben Objektivität an. "Wir werden auf unsere eigene Wahrnehmung zurückgeworfen, auf unsere Art zu sehen", sagte Laudatorin Nicoletta Torcelli. Neben dem künstlerischen Aspekt können anhand der Werke auch Sehphänomene wie der Simultan- oder Komplementärkontrast erfahren und studiert werden.

Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am letzten Ausstellungstag, 25. März, hält Michael Bach aus Freiburg um 11.15 Uhr einen Vortrag zum Thema "Sehphänomene in Alltag, Kunst und Wissenschaft".