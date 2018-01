Waldshut-Tiengen Kunst aus Sturmholz: Tiengener Künstler gestaltet aus umgestürzten Baum Säule

Der Tiengener Künstler Josef Briechle macht aus einem in seinem Garten umgestürzten Nussbaum Kusntobejkt. Mit einer Kettensäge und Farben fertigt es eine bunte Säule.

Tiengen – Unwetter wie unlängst der Orkan Burglind haben auch in unserer Region reihenweise Bäume umgelegt. Allerorten sind Forstleute mit der Aufarbeitung der Schäden beschäftigt. Wie aus Sturmholz sogar Kunst werden kann, zeigt ein Beispiel aus Tiengen.

Einst war er ein stattlicher, gesunder Walnussbaum, jetzt ist er Kunst. Auf der Grünfläche beim Haus der Briechles in Tiengen war der Nussbaum mit seiner ausladenden Krone stolzer Mittelpunkt und spendete im Sommer Schatten. „Unsere Kinder und Enkelkinder haben unter ihm gespielt“, sagt Josef Briechle. Dann kam vergangenes Jahr in der Nacht auf den 1. August der Sturm und entwurzelte ihn. Soweit teilte der Nussbaum der Familie Briechle in jener Nacht das Los unzähliger Bäume in der Region.

Im Gegensatz zu anderen, vom Sturm gefällten Bäumen, lebt der Nussbaum aber als Kunstwerk weiter. Mit der Kettensäge und Farben hat der Tiengener Künstler in vielen Stunden aus seinem Stamm eine farbenfrohe, markante „Säule“ geschaffen. Sie steht jetzt auf einer Stahlplatte da, wo einst der Nussbaum stand. Den Stumpf des Nussbaums hat Briechle neben das Kunstwerk gelegt. Natur und Kunst finden so zusammen und sind gleichzeitig Kontrast. Der mit Josef Briechles Worten, furchtbare Anblick am Morgen, als der Baum entwurzelt da lag, sollte nicht die letzte Erinnerung an ihn sein. „Es war ein traumhafter Baum, ich wollte mit dem Kunstwerk das Bunte wieder ins Gelände bringen“, so Briechle. Der überregional aktive Künstler kann auf etliche Ausstellungen verweisen. In Tiengen ist Briechle erst kürzlich wieder präsent gewesen als Ideengeber und Leiter des LuftArt Symposiums vergangenen Sommer.

Aktuell macht er bei einem Kunst-Wettbewerb der Sparkasse Karlsruhe mit. Im März hat er eine Ausstellung in Goldau (CH). Bei dem Projekt „Strahlende Zeiten“ im April von Peter Schütz im Landratsamt ist er mit dabei und seine Bewerbung für das Bildhauer Symposium in St. Blasien läuft.