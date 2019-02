Waldshut-Tiengen – Im Dezember 2018/Januar 2019 befragten die Interviewer des niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting Dieter Grett im Rahmen des dritten Waldshut-Tiengener Kundenspiegels nach 2012 und 2015 wieder rund 900 repräsentativ ausgewählte Personen, in welchen der 85 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den letzten zwölf Monaten etwas gekauft haben, sie sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben. Die Ergebnisse dieser Umfrage liegen nun vor.

86 Prozent durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad beim Untersuchungskriterium „Freundlichkeit“ über alle

85 analysierten und ausgewerteten Firmen aus 13 verschiedenen Branchen aus dem Raum Waldshut-Tiengen: Ergibt Platz 29 von 133 Untersuchungsorten.

Im Folgenden gaben die Probanden an, wie zufrieden sie mit den Leistungen der Geschäfte in drei wichtigen Leistungskriterien waren beziehungsweis sind. Es wurde zum Beispiel nach der Zufriedenheit mit der Freundlichkeit, der Beratungsqualität und dem wahrgenommenen Preis/Leistungsverhältnis in den Geschäften gefragt.

„Ziel der Studie ist es“, so MF Consulting Dieter Grett, „den an der Untersuchung beteiligten Unternehmern ein Bild ihrer Firma aus Sicht des über Erfolg und Misserfolg entscheidenden Kunden zu geben. Zusätzlich erfährt die Bevölkerung, wie sich ihre Stadt im Vergleich zu anderen Einkaufsstädten präsentiert. Unsere Studien haben den Vorteil, daß einzelne Firmenergebnisse nicht im „luftleeren“ Raum stehen, sondern konkret mit lokalen Mitanbietern verglichen werden können. Die subjektive Wahrnehmung der Konsumenten im regionalen Konkurrenzumfeld ist eminent wichtig. Gute Geschäfte erscheinen im Umfeld von sehr guten Geschäften in einem matten Licht.“

Das Kriterium „Freundlichkeit“ wurde wie in allen Städten seit 1997 wieder genau unter die Lupe genommen. Dabei wurden Firmen aus den gleichen Branchen untersucht.

Durchschnittlich 86 Prozent der 901 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in Waldshut-Tiengen öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften (sehr) zufrieden sind. (Note 1 oder 2 von 1 bis 4). Dies bedeutet im Vergleich zu 132 anderen deutschen Städten den guten 29. Platz. Es ergibt sich beim Merkmal „Freundlichkeit“ im Vergleich zu 2012 (82,8 Prozent) und 2015 (85,8­­Prozent) ein weiterer signifikanter Anstieg der Kundenzufriedenheit. Insgesamt kann man von einem sehr schönen Ergebnis an der erweiterten Spitze des Rankings sprechen.

Es zeigt sich in den untersuchten Branchen ein sehr heterogenes und zum Teil extremes Bild. Die untersuchten Bäckereien, Banken und Apotheken stechen sehr positiv heraus und konnten ihre Ergebnisse aus 2012 und 2015 weiter verbessern und feiern neue Bestmarken. Die genannten Branchen haben jeweils ein weit überdurchschnittliches Zufriedenheitsniveau von über 90 Prozent und liegen auch im bundesdeutschen Vergleich ganz weit vorne.

In allen anderen Branchen zeigt sich im Vergleich zu den letzten Erhebungen ebenfalls eine positive bis stabile Entwicklung. Innerhalb der Branchen sind extreme Unterschiede zwischen den Unternehmen festzustellen. Es gibt einige positive und einige, wenn auch wenige negative „Ausreißer“.

Bei einigen Geschäften, die neben einer hohen Zufriedenheit mit der Freundlichkeit auch eine positive Entwicklung bei der Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses nehmen, ergeben sich sogenannte Ausstrahlungseffekte. Dies bedeutet, dass Geschäfte, die als sehr freundlich wahrgenommen werden, auch vom Verbraucher subjektiv als preisgünstiger beurteilt werden. Es ergibt sich insgesamt eine positivere Einschätzung des Geschäfts.

Bei der Wahrnehmung der Freundlichkeit gibt es gravierende Unterschiede. Betrachtet man die Resultate genauer, dann ist zu erkennen, dass einzelne Fachgeschäfte, die vor sechs beziehungsweis drei Jahren bereits eher gut beurteilt wurden, sich sogar weiter verbessern konnten. Einige kritisch eingeschätzte Händler verloren in der Kundenmeinung weiter „schwer“ an Boden. Es ist auffällig, dass gerade viele inhabergeführte Geschäfte wieder überdurchschnittlich gute Werte aufweisen können. Diese sind das größte Pfrund mit dem Waldshut-Tiengen wuchern kann. Es ist festzustellen, dass es 2019 im Vergleich zu zurückliegenden Studien eine viel breitere Spanne zwischen sehr guten und weniger guten Geschäften bei der „Freundlichkeit“ aus Sicht der Kunden gibt. Dies ist sicher kein Zufall und wird seit einigen Jahren in vielen anderen Städten ebenfalls erkannt.