Waldshut-Tiengen Kulturamtsleiter Hartmut Schölch verlässt Waldshut-Tiengen

Hartmut Schölch verlässt Waldshut-Tiengen. Anstelle des Kulturamts der Hochrheinstadt (23 000 Einwohner) leitet er ab 1. Juli den Fachbereich Kultur in der niedersächsischen Stadt Salzgitter (100 000 Einwohner).

Der städtische Kulturamtsleiter Hartmut Schölch gibt seine Position in Waldshut-Tiengen auf. Darüber hat am Freitag die Stadtverwaltung informiert. Der 53-Jährige sei einem Ruf der 100 000-Einwohner-Stadt Salzgitter in Niedersachsen gefolgt. Dort werde er eine neue Tätigkeit als Fachbereichsleiter Kultur aufnehmen. Schölch hatte das Kulturreferat in Waldshut-Tiengen im Jahr 2001 übernommen. Sein neues Amt tritt er nach Informationen dieser Zeitung zum 1. Juli an.

Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen: "Für Schölch ist die Stadt Salzgitter kein unbekanntes Pflaster: Er absolvierte am dortigen Kulturamt bereits während des Studiums ein Praktikum, später war er dort für zwei Jahre als Sachbearbeiter für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit tätig." An seinem neuen Wirkungsort sei er Chef einer Organisationseinheit mit rund 50 Mitarbeitern und zahlreichen Sachgebieten.

Die Entscheidung für den Wechsel habe Schölch „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ getroffen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Er habe seine Aufgabe hier sehr lieb gewonnen. Schölch: „Ich kann mich auf ein tolles Team verlassen und werde die Kolleginnen und Kollegen vermissen. Andererseits freue ich mich sehr auf eine neue Herausforderung, einen komplett neuen Lebensabschnitt, den ich zusammen mit meiner Partnerin beschreiten werde.“ Gemeinderat und Oberbürgermeister hätten "für ein stets konstruktives Arbeitsumfeld gesorgt".

Oberbürgermeister Philipp Frank sehe den Weggang des Kulturamtsleiters mit Bedauern, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Der OB: „Hartmut Schölch hat das kulturelle Leben der Stadt in den letzten 17 Jahren entscheidend mitgeprägt. Persönlich habe ich sehr gerne und gut mit ihm zusammengearbeitet. Darum bedauere ich den Weggang von Herrn Schölch. Andererseits beglückwünsche ich ihn zu diesem Karrieresprung und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute und natürlich viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.“

Die Stadtverwaltung über das Wirken des scheidenden Amtsleiters: "Zu Hartmut Schölchs wichtigsten Projekten und Erfolgen in Waldshut-Tiengen zählt unter anderem die Einführung zielgruppenspezifischer Veranstaltungsreihen wie der Kabarett-Herbst und das World-Town-Festival, deren Einzugsgebiet weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Er machte sich um die kulturelle Belebung der Städtepartnerschaften mit Blois und Lewes verdient, initiierte die Einführung des Kulturförderkonzeptes und zeichnet für die Ausbildung und Zertifizierung der Stadtführerschaft verantwortlich."

Über eine Nachfolgeregelung ist noch nichts bekannt. Hartmut Schölch: "Für das Kulturleben in Waldshut-Tiengen hoffe ich, dass ein frischer Wind hineinweht und doch nicht alle Spuren verwischt, die ich hinterlassen möchte.“

Zur Person

Hartmut Schölch (Jahrgang 1964) wurde geboren im badischen Sinzheim und wuchs auf in Ottobrunn bei München. Er studierte in Hildesheim Angewandte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis. Seit 2001 ist er Kulturamtsleiter in Waldshut-Tiengen. In seiner Freizeit ist Schölch leidenschaftlicher Musiker (Schwerpunkt Rock, Blues und Jazz). Er spielt unter anderem Saxophon und E-Gitarre und komponiert eigene Songs.