Tiengen/Lauchringen Krippenspiele verbildlichen die Weihnachtsgeschichte

Zahlreiche Gläubige besuchen die Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten. Chöre bereichern die Feiern mit Weihnachtsliedern und Singspielen.

An Heiligabend und auch an den Weihnachtsfeiertagen waren die Gottesdienste in der evangelischen und in den katholischen Kirchen von Tiengen und Lauchringen gut besucht. In den Familiengottesdiensten in Tiengen wurde den Besuchern die Weihnachtsgeschichte bildlich dargestellt. Die Eucharistiefeier in Oberlauchringen zelebrierte Pfarrer Ulrich Sickinger. Musikalisch mitgestaltet wurde die Messe durch den Kinder- und Jugendchor Soleil, der das Singspiel „Auf dem Weg nach Weihnachten“ aufführte. In der evangelischen Kirche sang der Männergesangsverein Unterlauchringen einfühlsam weihnachtliche Lieder. den Gottesdienst zelebrierte dort Pfarrer Matthias Hasenbrink.