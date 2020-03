Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Kreuz-Sanierung und ein neues Wohnhaus: Ortschaftsrat Eschbach diskutiert über anstehende Arbeiten

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Eschbach wurde über anstehende Arbeiten im Dorf informiert. Die Erweiterung des Kindergartens ging in jüngster Zeit nur langsam voran, Fortschritte gibt es dagegen beim Breitbandausbau. Sanierungsbedürftig sind außerdem drei Kreuze