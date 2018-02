Krenkingen Krenkinger Landfrauen zeigen vielfältiges Engagement

Julia Jäger und Christa Thoma leiten für weitere zwei Jahre die Geschicke der Landfrauen Krenkingen. Claudia Ricchini wurde zur Schriftführerin gewählt. Für dieses Jahr stehen ein Spieleabend, eine Sommersonnwendparty, ein Wandertag, sowie ein Seniorennachmittag im Oktober auf dem Programm.

Claudia Ricchini ist neue Schriftführerin bei den Landfrauen in Krenkingen. Sie übernimmt das Amt von Elke Greuter, die nicht mehr zur Verfügung stand. An der Hauptversammlung der Krenkinger Landfrauen im Gasthof Ochsen in Detzeln sollte auch ein neues Vorstandsteam als Nachfolge für die bisherigen Vorsitzenden Julia Jäger und Christa Thoma gewählt werden. Beide hatten bereits im Vorfeld um eine Ablösung an der Vereinsspitze gebeten.

Auch hier fand sich eine Lösung. Julia Jäger und Christa Thoma werden noch einmal für zwei Jahre die Geschicke der Landfrauen leiten. Für die Zeit danach ist eine neue Vereinsführung möglich. Elisabeth Etspüler, Bezirksvorsitzende des Landfrauenverbandes, hatte die Wahlen geleitet.

Schriftführerin Elke Greuter konnte von vielen Veranstaltungen und Anlässen der Landfrauen im Jahr 2017 berichten. Vom Bächtelestag, einem Spieleabend, über mehrere parallel laufende Gymnastikkurse mit Erika Hug, der Anlagenpflege, Fahrradtouren, einem zweitägigen Ausflug nach Rust, dem Familienwandertag, dem Frederiktag, den Adventsglühweinabenden sowie dem Fasnachtsmontag im Gemeindehaus erstreckt sich das weit gefächerte Tätigkeitsfeld der Landfrauen.

Die Finanzen der Landfrauen sind, wie Nadja Greuter als Kassiererin berichtete, auf solider Basis. 50 Mitglieder sind bei den Krenkinger Landfrauen aktiv. Ein Mitglied ist 2017 neu dazugekommen.

Auch 2018 werden die Krenkinger Landfrauen ihren Mitgliedern ein breit gefächertes Angebot anbieten. Fest stehen schon ein Spieleabend, eine Sommersonnwendparty, ein Wandertag, sowie ein Seniorennachmittag der Landfrauen im Oktober. Der Jahresflug findet am 17. Juni statt. Elisabeth Etspüler stellte zusätzlich die Bezirkslandfrauenfahrt 2018 nach Wien vor.