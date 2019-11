Tiengen (sho) Auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte kann die Firma Krähenbühl in diesem Jahr zurückblicken. Den Grundstein dafür legte Rudolf Krähenbühl im Jahre 1969, als er das seit 56 Jahren bestehende Malergeschäft Flaadt am Marktplatz in Tiengen übernahm. Mit drei Mitarbeitern sorgte Malermeister Krähenühl damals in der Region um Tien­gen für schmucke Fassaden und schöne Räume. 1980 erwarb der Geschäftsmann ein Wohnhaus mit Werkstadt in der Tiengener Konradin-Kreuzer-Straße und verlegte den Firmensitz dorthin. Für Sohn Uwe, von Kindesbeinen an mit dem Malerhandwerk vertraut, war es ganz selbstverständlich, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. In seinem Heimatort Tiengen absolvierte er eine Ausbildung zum Maler bei der Firma Macho und besuchte anschließend die Meisterschule in Lahr, bevor er in das elterliche Malergeschäft einstieg. 1994 übernahm er den Betrieb und baute ihn zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen mit Gerüstbau im Baugewerbe aus. Ehefrau Sabine zog von Anfang an alle wichtigen Fäden im Büro. Der Fleiß des Unternehmerpaares wurde belohnt, das Geschäft lief gut.

„Mit der Expansion und dem damit verbundenen immensen Materialbedarf platzen wir bald aus allen Nähten“, erinnerte sich Uwe Krähenbühl. „Die 80 Quadratmeter große Werkstatt neben dem Wohnhaus wurde zu klein, für unser Gerüst mussten wir abseits des Betriebes einen Lagerplatz suchen, die Abläufe wurden dadurch kompliziert.“ Uwe und Sabine Krähenbühl entschieden sich im Jahr 2004 für einen großzügigen Neubau auf einem 2800 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Kaitle, der zum neuen Firmensitz wurde. Auf rund 450 Quadratmetern Betriebsfläche arbeiten die heute 13 Mitarbeiter des Unternehmens in einer modernen Werkstatt mit Lackiererei. Alle Materialien, Gerüst, die Büros und der Fuhrpark sind heute zentral an einem Ort untergebracht. „Eine Portion Mut brauchte es damals schon, um dieses Großprojekt auf den Weg zu bringen, aber rückblickend war es genau die richtige Entscheidung, die wir nie bereut haben“, erklärt Uwe Krähenbühl. Die Zukunft der Firma Krähenbühl ist aber nicht nur durch den neuen Firmensitz gesichert, sondern vor allem auch durch Sohn Kai, der das Unternehmen in dritter Familiengeneration übernehmen wird. Nach seiner Malerausbildung und dem Besuch der Meisterschule in Stuttgart ist der 28-Jährige in die Geschäftsleitung des elterlichen Unternehmens eingestiegen. Mit seiner Zusatzausbildung zum geprüften Schimmelexperten hat er die Angebotspalette noch einmal erweitert.

Unterstützt wird die Familie Krähenbühl von einem Team aus zehn Mitarbeitern. Davon sind zwei Auszubildende. „Wir sind stolz auf unser tolles Team, ohne unsere professionellen, loyalen und engagierten Mitarbeiter wäre alles nicht möglich“, betont Kai Krähenbühl. „Bei uns geht es sehr familiär zu, jeder unterstützt den anderen und bei Problemen sind wir füreinander da.“ Dieser Zusammenhalt wird belohnt: Obwohl sich das Team der Firma Krähenbühl jung und dynamisch präsentiert, sind fast alle Mitarbeiter schon viele Jahre im Betrieb. Der dienstälteste Mitarbeiter Rudi Held feierte vor zwei Jahren sein 30-jähriges Jubiläum in der Firma Krähenbühl.

Nicht nur über treue Mitarbeiter kann sich die Firma Krähenbühl freuen, auch Stammkunden schätzen die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, so dass viele langjährige Geschäftsverbindungen zu Bauträgern, Architekten, Städten und Kommunen aber auch zu zahlreichen Privatkunden gewachsen sind. Deshalb möchten sich die Familie Krähenbühl und das gesamte Mitarbeiterteam bei allen Kunden und Freunden bedanken.