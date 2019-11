von Susanne Schleinzer-Bilal

Abwechlungsreiche Kammermusik präsentierte das Else-Ensemble in der fast voll besetzten Waldshuter Stadthalle anlässlich der zweiten Waldshuter Klarinettentage. In kleiner Besetzung präsentierte das vielfach preisgekrönte deutsch-jüdische Ensemble Shelly Ezra (Klarinette); Teddy Ezra (Klarinette), Valentin Scharff (Violoncello) und Naam Wagner (Flügel) zum Teil längst vergessene Werke deutscher und jüdischer Komponisten aus mehreren Jahrhunderten.

Der Name Else-Ensemble ist eine Hommage an die Dichterin und Malerin Else Lasker-Schüler, die in Deutschland geboren und in Israel gestorben war. „Es ist selten so viele Jugendliche bei einem klassischen Konzert zu sehen“, freute sich Shelly Ezra.

Das Konzert begann mit einem Werk von Felix Mendelssohn-Bertholdy. Heiter und perlend, dann wieder gesetzt setzten Klarinetten und Flügel musikalische Akzente. Mit „drei Lieder ohne Worte“ von Paul-Ben Haim kam ein jüdischer Künstler zu Wort. Das Stück, geschrieben für Piano und Violoncello wurde von Scharff am Violoncello und Wagner am Flügel bestritten. Hinter dem Bühnenvorhang ließ Teddy Ezra dann Klezmer-Musik für solo Klarinette erklingen und präsentierte so die klangliche Vielfalt seines Instruments.

Mit Alexander Abramovic Krein, einem russischen Komponist jüdischer Abstammung, erneut jüdisch-inspirierte Klänge. Hier glänzten Flügel und Klarinette (Teddy Ezra). „Eigentlich wurde das Stück komponiert für Klarinette und ein Streichquartett, aber Wagner ersetzt mit seinem Klavierspiel alle Instrumente“, schmunzelte Ezra. Bei „Hassidic Fantasie“ von Joachim Stutschewsky hielt sich der Flügel diskret im Hintergrund während sich Violoncello und Klarinette ein musikalisches Stelldichein gaben.

Mit einem spitzbübischen musikalischen Schlenker überraschte auf der Klarinette dann erneut Teddy Ezra mit einem Stück von Mendelssohn-Bartholdy. Concert-Piece op. 113 no.1 f-moll verabschiedeten sich die sympathischen Musiker von einem begeisterten Publikum, das frenetischen Beifall spendete.