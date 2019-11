von Matthias Ebner

„Geistliche Musik im November“ lautete der Titel des Konzertes der Neuapostolischen Kirchengemeinden Waldshut und Lörrach am Samstag in der Stadthalle in Waldshut. Rund 120 Mitwirkende in Chor und Orchester gestalteten das Konzert mit vielen Vorträgen.

Dazu kamen der Jugend- und der Kinderchor. „Das Konzert soll eine Einstimmung auf den Gottesdienst am Sonntag in der Stadthalle sei“, so Pfarrer Norbert Prause. Das Orchester mit Dirigent Bernd Kielmann aus Bad Säckingen bot Melodien wie „Wo keine Wolke sich mehr türmt“, oder „Wenn Friede mit Gott“. Der gemischte Chor unter Leitung von Volker Acherschewski sang Lieder wie wie „Herr, schenke mir deinen Geist“.