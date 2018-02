Waldshut-Tiengen Konzept in Arbeit: So will die Stadt Veranstaltungen sicherer machen

Konzept in Arbeit: So will die Stadt Veranstaltungen sicherer machen

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einem Sicherheitskonzept für Veranstaltungen. Dabei geht es aber weniger um Maßnahmen gegen terroristische Angriffe sondern vielmehr darum, die Veranstaltungen sicherer zu machen. Vor allem kleine Veranstalter wie Vereine sollen mit dem Sicherheitskonzept eine Hilfestellung bekommen. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Waldshut-Tiengen – Die Stadt Waldshut-Tiengen arbeitet derzeit an einem Sicherheitskonzept für Veranstaltungen. Darin festgehalten werden sollen alle Richtlinien und gesetzlichen Regelungen, die von Veranstaltern zu beachten und einzuhalten sind. Es gehe dabei weniger um konkrete Maßnahmen gegen terroristische Angriffe, als vielmehr darum, Veranstaltungen grundsätzlich sicherer zu machen. Hierzu wird eine Sammlung von rund 70 gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien erarbeitet. Besonders in ländlichen Gegenden könne man nicht erwarten, dass Vereine beziehungsweise private und ehrenamtliche Veranstalter sich mit allen Vorgaben auskennen, sagt Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts und Leiter der Ortspolizeibehörde. „Wir wollen den Veranstaltern unter die Arme greifen“, so Wiener. Bei Großveranstaltungen wie der Hoorige Mess’ in Tiengen kommen auf die jeweilige Veranstaltung zugeschnittene zusätzliche Sicherheitskonzepte zum Einsatz.

Das Ordnungsamt erarbeitet die Sicherheitsrichtlinien gemeinsam mit benachbarten Behörden wie der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, der Polizei und dem Bauamt. Damit sollen nicht nur Großveranstaltungen mit Tausenden Besuchern sicherer werden, sondern auch kleinere Feste und Aktionen. Neben der korrekten Installation von gastronomischen Geräten wie Gas-Grills, der Abnahme von Elektrogeräten und dem Vorhandensein von Feuerlöschern oder dem Einhalten von Hygienevorschriften gibt es auch konkrete Vorgaben, die im Falle eines Notfalls zum Tragen kommen.

So sind in den Innenstädten, wie auch in geschlossenen Räumen und Zelten stets Fluchtwege freizuhalten und zu markieren, damit im Falle einer Panik genügend Raum zum Ausweichen zur Verfügung steht. Damit Rettungskräfte ungehindert operieren können, sind zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten oder bei Stadtfesten ausreichend große Abstände zwischen Ständen und Hindernissen einzuhalten. Hierzu sind in dem Konzept Pläne vorgesehen, aus denen hervorgeht, wo welche Stände platziert werden können. „Je mehr der geltenden Vorschriften eingehalten werden, desto sicherer ist die Veranstaltung“, sagt Jürgen Wiener, „wir wollen hierzu beraten und weiterhelfen“.

Um dies zu erreichen werden auch in Zukunft Beamte des Ordnungsamts sowie der Gesundheits- und Veterinärämter auf Veranstaltungen ihre Runden drehen. Schon heute gilt: Wer sich nicht an geltende Vorschriften hält, muss nachbessern und in manchen Fällen wird auch ein Bußgeld fällig. Werden zu viele Mängel festgestellt, kann ein Stand ausgeschlossen oder sogar die gesamte Veranstaltung abgesagt werden. Das gut 50-seitige Konzept soll bis Herbst dieses Jahres fertiggestellt sein und in Form einer Checkliste auf ein einziges DIN-A4-Blatt passen. Darüber hinaus sind Schulungen für Veranstaltungsleiter geplant.

