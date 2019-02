von Rosemarie Tillessen

Das waren zweieinhalb Stunden Streicheleinheit pur fürs Publikum. In der restlos ausverkauften Stadthalle Waldshut präsentierte auf Einladung des städtischen Kulturamts das Comedy-Duo Mathias Zeh (genannt „C“) und Rainer Schacht – beide seit 2013 bekannt als „Die Feisten“ – ihr neues Programm „Adam und Eva“. Und das Publikum ging von der ersten Sekunde mit – klatschte, pfiff oder trampelte und sang zum Abschluss stehend das Schlusslied „Voulez Massai“ begeistert mit. Schon bei der Begrüßung ist Schacht von so viel Wohlwollen überwältigt: „Ich bin adrenalisiert bis in die Haarspitzen. Damit haben wir nicht gerechnet – hier in Waldshut, am Rande der Zivilisation!“

Die beiden Profimusiker tragen Jeans und dunkles Hemd, haben fast keine Haare und sind in den Fünfzigern. Sie bewegen sich sicher in den unterschiedlichsten Musikstilen vom Schnulzen-Schlager über Heavy Metal bis zum Tango. Vor allem Rainer Schacht bedient eine breite Instrumentensammlung, die auf der Bühne bengalisch ausgeleuchtet wird – von der Trommel und anderen Rhythmusinstrumenten über die indische Sitar, die Mandoline und Ukulele bis hin zu verschiedenen Gitarren. Dazu singt Mathias Zeh – Erkennungszeichen Sonnenbrille – von menschlichen Beziehungen und Wirrungen, vom skurrilen Wahnsinn des Alltags und der Liebe. Er singt und plaudert mit samtig weicher Stimme, hat immer ein leicht ironisches Lächeln und gelegentlich wunderbare Tanzschritte mit leichtem Hüftschwung. Nur einmal wird er politisch, als er seinen Verzicht aufs Rauchen mit Donald Trump in Verbindung bringt. Sonst sind es freche Geschichten vom „Tsunami der Liebe“, von der abenteuersüchtigen Prunzuela, die im Swimmingpool ertrinkt, von „Flamingo Dolores“ oder vom Schleimer im Großraumbüro, der dem Chef gefallen möchte: „Kriech nicht da rein“ – frei nach dem Song „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens. Aber da gibt es auch eine Hymne auf das weibliche Geschlecht oder das „ultimative Rezept für eine glückliche Beziehung“ – voller Klischees und hemmungslos kitschig, immer rhythmisch begleitet von Schacht. Und immer voller Wortwitz und überraschenden Gags.

Höhepunkt schließlich das komödiantische Liebesduett aus dem 16. Jahrhundert zwischen Zeh als verliebtem Sancho Pansa und Schacht als lieblicher Prinzessin. Längst liegt das Publikum diesem Duo zu Füßen und bringt stehend Ovationen.