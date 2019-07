Das war – fast – zu erwarten. Das Sanierungs-Ende der Waldshuter Kolpingbrücke verschiebt sich noch einmal. Das tägliche Geduldsspiel der Autofahrer soll jetzt im September ein Ende haben. Dass bei der Brücke der Teufel im Detail steckt, war bereits kurz nach Start der Arbeiten klar. Deshalb wäre von Anfang an ein größeres Zeitfenster sinnvoller gewesen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.

Zu wenig Antworten

Experten wollten darüber informieren, wie die Bevölkerung diesseits des Rheins evakuiert werden soll, wenn es in einem der Schweizer Atomkraftwerke zu einem Störfall kommt. Wollten! Denn am Ende blieben mehr Fragen als Antworten. Chance erkannt, Lösung verpasst. Schade!

Sühne mit Taktstock

OB Philipp Frank musste als Bettler in Lumpen gehüllt durch die Gassen der Tiengener Altstadt ziehen, um seine vom Narrengericht verhängte Strafe abzugelten. Deutlich besser hat es da Landrat Martin Kistler erwischt. Er durfte beim Schwyzertags-Wunschkonzert ein Liedchen dirigieren – in feinem Zwirn. Vor dem Gesetz ist doch nicht jeder gleich – zumindest nicht vor dem Narrengericht in Tiengen.