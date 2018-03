vor 5 Stunden Alfred Scheuble Gurtweil Kochabend in den Caritaswerkstätten in Gurtweil macht Freude

Beim Kochabend mit Bürgermeister Michael Scharf und Sohn assistieren elf Menschen mit Behinderung in den Caritaswerkstätten in Gurtweil emsig mit. Die Begegnungen am Herd kommen gut an.