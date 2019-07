Musik, Musik, Musik: Drei Bands und der Schulchor waren angetreten, um den Festakt zum 50-Jährigen des Klettgau-Gymnasiums Tiengen (KGT), der in der Stadthalle über die Bühne ging, musikalisch zu umrahmen. Erst das Jugendsymphonieorchester Waldshut, dann die Bläserphilharmonie der Musikschule Südschwarzwald, dann die Jazzband des KGT und dazwischen die Singklassen der Schule.

Als Moderatoren wirkten mit Schülersprecherin Chikondano Daza und Joachim Frank Schmidt, ehemaliger Schüler, heute erfolgreicher Musicalunternehmer. Schulleiter Manfred Römersperger freute sich, zahlreiche Gäste begrüßen zu können, unter ihnen die Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter und Felix Schreiner, die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller, Oberbürgermeister Philipp Frank und die Vertreter der Schulen.

In 50 Jahren hat sich das Lernen am Klettgau-Gymnasium Tiengen verändert. Heute findet der Unterricht zweisprachig statt

„Wir können mit großer Zufriedenheit auf unser Gymnasium und seine Entwicklung schauen“, sagte Römersperger bei seinem Rückblick. „Ich bin überzeugt davon, dass die Schule den Erwartungen der damaligen Stadtväter gerecht geworden ist.“ Er dankte der Stadt für ihre Zusage, die erforderlichen Mittel für die Sanierung und Modernisierung des KGT bereitzustellen.

OB Philipp Frank erklärte dazu: „Es geht uns nicht nur darum, die Substanz zu erhalten, sondern die Schulen zukunftsfähig zu machen. „Gute Bildung und Infrastruktur sind ein herausragender Standortfaktor.“ Daher werde die Stadt den Weg der Gebäudesanierungen ihrer Schulen konsequent weitergehen. „Ich bin froh, dass die Stadt einen Masterplan zur Renovierung ihrer Schulen aufgestellt hat“, erklärte auch Martin Bratzel, als geschäftsführender Schulleiter Waldshut-Tiengen.

Abi und jetzt? Diese acht Abiturienten des Klettgau-Gymnasiums wissen schon genau, was sie jetzt machen wollen

Thomas Steiner, Leiter des Gymnasialreferats am Regierungspräsidium Freiburg bestätigte: „Ohne verlässliche Schulen besitzt eine Region keine Zukunft.“ Rita Schwarzelühr-Sutter blickte auf ihre eigene Schulzeit zurück: „Bildung ist mehr als Wissen.“ Das habe sie schon damals gespürt. Der persönliche Erfolg hänge aber letztendlich nicht von der Intelligenz ab, sondern auch von einer guten schulischen Infrastruktur und von den Eltern und Lehrern, die sich engagieren und einbringen. „Schulen sind auch der Ort, ein Stück Heimat zu schaffen und Geborgenheit zu vermitteln“, erklärte Felix Schreiner, ein Ort, an dem man lernen könne, respektvoll miteinander umzugehen. „Die Schule legt den Grundstein für das weitere Leben“, sagte Sabine Hartmann-Müller. Da sei es wichtig, eine vielseitige Schullandschaft anbieten zu können.

Herbert Schuster, ehemaliger Schüler, berichtete über seine eigenen Schulprobleme. Für ihn sei es damals wichtig gewesen, dass Eltern und Lehrer nicht aufgegeben hätten. Dann kam das Finale: Peter Schwanhäußer, Elternbeiratsvorsitzender, Anke Dörr, Vorsitzende des Fördervereins, Anna-Lena Fink, Schülersprecherin und Diana Heß, Vorsitzende des örtlichen Personalrats, präsentierten, in Anlehnung auf die Mondlandung vor fünfzig Jahren, eine futuristischen Lehrplan für das hundertjährige Jubiläum.

Nachdenklich stimmte, was Diana Heß dazu sagte: „Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Nicht die Technik, sondern der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen.“ Sie mahnte die Jugend, sich kritisch mit der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Zeitgeist auseinanderzusetzen, und dazu gehöre ihrer Meinung nach notfalls auch mal die Gehorsamsverweigerung.

Beim anschließenden Fest auf dem Schulareal wurde ein buntes und unterhaltsames Programm geboten. Im Mittelpunkt standen auch hier wieder musikalische Darbietungen auf den Bühnen, im Festzelt und im Foyer des Hauptgebäudes.

Zur Schule

„Schuld“ daran, dass vor 50 Jahren das Klettgau-Gymnasium in Tiengen gebaut wurde, war die Raumnot am Waldshuter Hochrhein-Gymnasium. Im ersten Schuljahr 1969/70 wurden am KGT 274 Schüler von 12 Lehrkräften unterrichtet, ein bescheidener Anfang. Erster Schulleiter war Josef Schrenk, dann folgten Günter Faller (1985) und Bernd Größmann (2005). Seit 2015 leitet Manfred Römersperger die Schule. Die Schülerzahlen kletterten ständig, daher musste die Schule mehrfach erweitert werden. 2010 besuchten rund 1200 Schüler das Gymnasium, das KGT drohte aus den Nähten zu platzen. Dann pendelten sich die Schülerzahlen ein, heute zählt das Klettgau-Gymnasium rund 840 Schüler und 75 Lehrkräfte. 2013 wurden die Schulanlagen durch eine Mensa erweitert.