Anfang März trafen sich rund 70 Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuern zu einem Aktivwochenende unter dem Motto „König der Löwen“. Bereits nach dem Abendessen und einem gemeinsamen Kennenlernspiel begannen die Proben in drei verschiedenen Gruppen.

Die „Löwen“, die „Erdmännchen“ und die „Hyänen“ wurden in Auftreten und Präsenz auf der Bühne von der Schauspielerin Petra Jeroma, in Tanz und Rhythmus im Chor von der Chorleiterin Christine Böhler und im Gesangsworkshop von der Chorleiterin Kathrin Günther geschult. Am Samstag wurde intensiv geprobt, dazwischen gab es eine Schatzsuche und ein Kinoabend mit dem neuesten Film „König der Löwen“ rundete den Tag ab.

Kinder des Chorverbands Hochrhein bei Proben zu „König der Löwen“. | Bild: Carola Dannenberger

Am Sonntag stand die große Hauptprobe mit allen Gruppen bevor. Langanhaltender Beifall der Familien und Präsidiumsmitglieder des Chorverbandes war der verdiente Lohn für alle Mitwirkenden. Die Jugendreferentin Sonja Dannenberger lobte alle Mitwirkenden für die geleistete Arbeit. Ein besonderes Dankeschön galt den drei Workshopleiterinnen und vor allem Ursula und Helmut Böhler, die dieses Wochenende organisiert hatten.

Alle freuen sich auf das Wiedersehen im November. Dann soll ein Probentag stattfinden, bevor das Erlernte am 8. November in der Stadthalle Waldshut zum 100-jährigen Bestehen des Chorverbandes Hochrhein aufgeführt werden soll.