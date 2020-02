Ordnung ist das halbe Leben, lautet eine altbekannte Lebensweisheit. Mit Blick auf jene Menschen, die eher mal auf der anderen Hälfte unterwegs sind, wurde in die neue Kindergartenordnung, die jetzt vom Gemeinderat Waldshut-Tiengen für alle Horte im Stadtgebiet beschlossen wurde, eine spezielle Regel aufgenommen. Das Stichwort, hinter dem deutlich der mahnend erhobene Zeigefinger zu erkennen ist, lautet: „Pünktliche Abholung der Kinder aus der Kita“. Immer wieder, so die Verwaltung in einer Sitzungsvorlage, kämen Eltern oder anderweitig Sorgeberechtigte mehr als zehn Minuten zu spät, um ihre Schützlinge in Empfang zu nehmen. Dass derlei Nachlässigkeiten den Betrieb durcheinanderbringen, dürfte nachvollziehbar sein. Und gewiss ist es ja auch pädagogisch fragwürdig, wenn die Kleinen schon miterleben, dass die Einhaltung verabredeter Zeiten anscheinend gar nicht so wichtig ist. Um eine Besserung zu erzielen (bislang blieb in hartnäckigen Fällen offenbar nur die Kündigung beziehungsweise deren Androhung) setzt die Stadt jetzt auf erzieherische Maßnahmen bei den Großen. Nach dem Beispiel anderer Städte oder Gemeinden ist ab März bei „Verspätung ohne triftigen Grund“ eine Strafzahlung von 35 Euro pro angefangener Stunde fällig. Zusätzlich wird eine Verwaltungsgebühr von 10 Euro erhoben, womit sich im Sanktionsfall ein Sümmchen von 45 Euro ergibt. Von dem Geld könnte man natürlich auch einen schönen Lego-Kasten kaufen.