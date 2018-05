Waldshut-Tiengen Kindertage in Tiengen: Großes Vergnügen für die Kleinen

Die Kindertage locken am 8. und 9. Juni mit buntem Programm nach Tiengen.

In Tiengen dreht sich bald alles um die kleinen Stadtbesucher. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen lädt am 8. und 9. Juni zu den beliebten Kindertagen ein. Die Fußgängerzone und der Marktplatz verwandeln sich in ein Kinderparadies mit einem großen Angebot an Spiel, Spaß und toller Unterhaltung. Bunte Bastel- und Mitmachangebote, spannende Vorführungen und ein Vergnügungspark mit Karussell, Eisenbahn und Kasperle bietet alles, was ein Kinderherz begehrt.

Ein Fest für Kinder bis Ende des Grundschulalters, welches am Freitag um 14 Uhr beginnt und auch den ganzen Samstag für vergnügliche Stunden sorgt. Die Fußgängerzone wird mit einer Hüpfburg, Kinderschminktisch mit Fotoshooting, zahlreichen Mal-und Bastelangeboten, Spielen, Wettbewerben und lehrreichen Vorführungen zur großen Spiel- und Erlebniswelt für die Kleinen.

Der Zirkus Zebrasco bietet mehrmals täglich eine atemberaubende Show aus Jonglage, Einradkunst und Akrobatik am Vertikaltuch. Spiel und Spaß mit der Raupe Nimmersatt erleben die Kinder in der Buchhandlung Kögel, das Farbwürfelspiel bei Max Fritz und Enten Angeln vor der Markt-Apotheke.

Auf Schnuppern durch die Kräuterwelten, Diabolo Training eine spannende Schnitzeljagd, einen Reaktionstest, Mal-und Bastelangebote und vieles mehr dürfen sich die Familien an den Kindertagen freuen. Bei der Tombola, und zahlreichen Verlosungen gibt es außerdem schöne Preise zu gewinnen.

Auf dem Marktplatz zaubert die Aktionsgemeinschaft einen Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Eisenbahn und dem Kasperle-Theater der Verkehrspolizei. Auch kulinarisch ist für die Kleinen an den Kindertagen eine Menge geboten. Popcorn, Eis und Snacks gibt es zu familienfreundlichen Preisen. Die Vorstandsmitglieder der Aktionsgemeinschaft Christa Bader, Kurt Reckermann und Nikola Kögel ziehen seit vielen Jahren alle wichtigen Fäden rund um die Organisation der Kindertage. In diesem Jahr hat das Gremium Verstärkung gesucht und gefunden. Ramona Beha, Vicky Preller und Michael Merz unterstützen die Vorbereitungen in diesem Jahr tatkräftig." Die Kindertage zu organisieren ist sehr zeitintensiv und wir sind froh über helfende Hände", erklärt Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft. Begeistert ist sie auch von dem großen und bunten Programm: "Es ist einfach schön, dass sich wieder so viele Geschäfte, Vereine und Institutionen mit tollen Aktionen beteiligen", freut sie sich und Kurt Reckermann betont: "Die Kindertage sind in der Region einmalig und ein echtes Alleinstellungsmerkmal für Tiengen."

Zum ersten Mal mit dabei bei den Kindertagen sind in diesem Jahr das Kinder-und Jugendreferat, ein Portraitmaler und die AOK. Wichtig ist der Aktionsgemeinschaft, dass die Kindertage ein bezahlbares Vergnügen für die ganze Familie sind. Fast alle Aktionen sind gratis. Nur für das Karussell und die Eisenbahn wird ein Fahrpreis erhoben. Für kletterfreudige Familien bietet die Boulderhalle in Tiengen ein Family-Weekendangebot mit reduzierten Preisen für Kinder-und Jugendliche an.