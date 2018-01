Tiengen Karin Würtenberger über ihr Engagement für den FC Tiengen: "Ich lebe mit dem Verein"

Auf einen Kaffee mit...Karin Würtenberger. Die 49-jährige Gastronomin ist Pächterin des Vereinsheims des FC Tiengen, Mitglied im Vorstand und wäscht auch die Vereinstrikots. Im Interview spricht sie über ihr Engagement für den Verein.

Frau Würtenberger, in der Gastronomie sind zehn Jahre im gleichen Haus zwar keine Sensation, aber immerhin die Ausnahme. Wie kommt es zu der langen Verbundenheit mit dem Verpächter FC Tiengen 08?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen kann ich mich hier im gastronomischen Bereich voll entfalten und meine ganze Erfahrung einbringen. Zum andern stimmt die "Chemie" zwischen den FC-Verantwortlichen, den Gästen und vor allem den Fußballern mit mir.

Trotzdem sind zehn Jahre ein großer Lebensabschnitt. Gab es schon Momente, an denen Sie ans Aufhören dachten?

Eigentlich nicht. Mir macht es hier sehr viel Spaß, vor allem der Umgang mit den Fußballspielern und deren Umfeld mit denen ich auf Du und Du bin.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Ganz einfach. Ich unterstütze die Fußballer, vor allem die Aktivspieler des FC Tiengen 08, wo immer es geht. Zum Beispiel wasche ich deren Trikots und versorge sie häufig mit Speisen und Getränken. Darüber hinaus bin ich für Spieler und Verein immer Ansprechpartner, wenn es irgendwo einmal brennen sollte. Und die Spieler wiederum helfen mir, falls mal Hochbetrieb vor oder hinter der Theke ist. Ich denke dabei an die Getränkeausgabe und Bedienung der Gäste. Große Unterstützung kommt auch aus dem Umfeld der Fußballer, denn für kleinere Reparaturen oder technischen Aufbauten braucht es Spezialisten mit handwerklichem Geschick.

Das zeugt von einer großen Vereinsverbundenheit. Wie bringen Sie Ihre Interessen und die des Vereins in Einklang?

Weil ich mit dem Verein lebe und mich mit dessen Ziele identifiziere. Ich will nicht zu euphorisch sein, aber jedes gespendete Bier für die Mannschaft und jede Portion Pommes für die Jugendmannschaft kommt in irgendeiner Form einmal zurück. Um das geht es aber im Moment nicht. Noch wichtiger ist mir, dass ich Freude vermitteln kann. Über jeden Sieg unserer Mannschaften freue ich mich so, als hätte ich selbst mitgespielt. Zur guten Stimmung bedarf es von meiner Seite aber stets ein gutes, gastronomisches Angebot mit behaglicher Fußball-Atmosphäre.

Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen Pächtern einer "normalen" Gaststätte und eines Vereinsheimes?

Einige. Zum Beispiel ist Ersterer nur für seine Gäste da, muss diese mit einem reichhaltigen Angebot überzeugen. Ich als Vereinswirt muss auch die Interessen des Vereins im Auge behalten. Andererseits habe ich ohnehin meine Gäste durch deren Vereinszugehörigkeit, kann zum Beispiel – abgestimmt auf die Vereinstermine – eine kleinere Speisekarte führen, mit der ich den Grundbedürfnissen meiner Gäste gerecht werde.

Sie sind als Organisationsleiterin im engeren Vorstand des FC Tiengen 08 ehrenamtlich tätig. Gibt es dadurch für Sie Interessenkonflikte?

Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Da sich vieles im Vereinsheim abspielt, kann ich so im Vorfeld alle Termine – für mich wie auch den Verein – gut koordinieren. Das hat Vorteile für beide Seiten. Und nicht zuletzt höre ich als Vereinswirtin mit engem Kontakt zu den Spielern alle Entwicklungen und Gerüchte gewissermaßen im Gras wachsen. So kann ich – falls notwendig – zusammen mit meinen Vorstandskollegen gegensteuern.

Wie bei jedem Verein gibt es auch beim FC Tiengen 08 ein Kommen und Gehen bei Trainern und Fußballern. Was oder wer war für Sie in den vergangenen zehn Jahren die größte Enttäuschung?

Eigentlich haben mich Trainer- und Spielerwechsel kaum berührt. Für sie kommen andere, was immer wieder interessant ist. Mehr berührt hat mich das Schicksal meines Vorstandskollegen Michael Maassberg, der vor einem Jahr gestorben ist. Enttäuscht war ich über das unerwartet kurze Gastspiel eines Präsidenten, von dem ich mir mehr versprochen habe.

Und was hat Ihnen im vergangenen Jahrzehnt außerordentlich Freude bereitet?

Das hängt zum einen immer mit den sportlichen Erfolgen der ersten Mannschaft zusammen, deren Spieler ich im lockeren Umgangston als "Holzköpfe" bezeichne. In meiner bisherigen Zeit wurden "meine Holzköpfe" zweimal Bezirksmeister und zweimal Bezirkspokalsieger, was jeweils mit einer große Fete gefeiert wurde. Im Grunde genommen freue ich mich über alle Erfolge unserer Aktiv- und Jugendmannschaften.

Und zum andern?

Dass ich viele nette Menschen kennenlernen durfte und so heute aus dem Vereinsumfeld einen großen Freundeskreis habe, den ich nicht missen will. Kurzum: Verein und Vereinsheim sind mein Leben.

Zur Person

Karin Würtenberger (49) stammt aus Küssaberg, ist ledig und gelernte Verkäuferin. 1990 wechselte sie in die Gastronomie als Köchin und Bedienung mit mehreren Stationen rund um Tiengen. 2005 wurde sie erstmals selbstständige Pächterin eines Lokales in Tiengen. Ihr Hobby ist Karten spielen.