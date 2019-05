von Rosemarie Tillessen

Der Künstler Marcel Wagner nennt sich selbstbewusst „Master Coffee“, denn sein Markenzeichen ist das Malen mit Kaffee. Jetzt zeigt der gebürtige Schweizer Kunsttherapeut, der nach wechselvollen Lehr- und Wanderjahren in Asien heute in Görwihl lebt, seine Arbeiten erstmalig auf zwei Etagen im „Stellwerk in Waldshut“. Knapp 30 Besucher hatten sich zur Vernissage eingefunden, die von Daniels Leers humorvoll eröffnet und von Severin Ebner musikalisch umrahmt wurde.

Ein Selbstporträt von Marcel Wagner. | Bild: Rosemarie Tillessen

Es stimmt wirklich: Marcel Wagner (54) malt ausschließlich mit Kaffee. Der Auslöser dafür war eher ein Zufall: Versehentlich vergoss er eines Morgens sein Lieblingsgetränk und bearbeitete die entstandene Pfütze dann mit dem Finger. Seine Kaffeemalerei war geboren. Und das Ergebnis ist beeindruckend: Er malt mit großem Geschick ausdrucksvolle, brauntonige Bilder, mal detailgetreu und realistisch, mal abstrahiert in wässrigen Schlieren auslaufend. Im „Stellwerk“ zeigt er fast ausschließlich Porträts – bekannte Gesichter wie Picasso, Udo Lindenberg oder Sean Connery, aber auch Models von Modefirmen, Kinderporträts oder laszive asiatische Schönheiten. Er malt sie auf Aquarellpapier, Zeitungen oder – sehr viel aufwendiger – in einer speziellen Ei-Tempera-Technik auf Leinwand.

Udo Lindenberg, mit Kaffee gemalt von Marcel Wagner. | Bild: Rosemarie Tillessen

In Waldshut sieht man viele seiner „Tagesbilder“, die an einem Tag entstehen. Als Bildgrund wählt er dafür die verschiedensten Zeitungen – etwa die „FAZ“, „Die Zeit“, „Die Welt“ oder die „Berliner Zeitung“. Oft übermalt er vorher den Zeitungstext, lässt aber daneben auch ganz bewusst den Betrachter eine Beziehung zwischen Text und Bild herstellen: Da heißt es etwa im Text „Krankheiten kennen keine Grenzen“ und er malt dazu einen muskulösen Körper im Sprung.

Marcel Wagner vor seinen Kaffeebildern. | Bild: Rosemarie Tillessen

Unter die Überschrift „Wie empfinden wir Schönheit?“ setzt er ein lächelndes Gesicht. Das grenzt schon mal an Kitsch, tut aber nie weh, weil man die wirklich gekonnte zeichnerische und malerische Qualität dieser modellierten Ton-in-Ton-Malerei bewundert. Bei der Vernissage schließlich überraschte er Laudator und Musiker mit deren gelungenen Porträts.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist täglich außer montags bis Sonntag, 14. Juli, im „Stellwerk“ in Waldshut geöffnet.