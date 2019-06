von Rosemarie Tillessen

Herr Wagner, Sie zeigen in Waldshut gerade eine Ausstellung mit Bildern, die mit Kaffee gemalt sind. Sie sind aber auch Kunsttherapeut, Herausgeber einer Kunstzeitschrift und verschiedener Bücher und Sie haben lange Zeit in Asien gelebt und gearbeitet. Sie waren auch Gründer und Heimleiter eines Jugendheims, haben mit schwererziehbaren Jugendlichen gearbeitet und ein Pferdefuhrunternehmen geführt, um nur einiges zu nennen. Außerdem waren Sie längere Zeit im Kloster bei Franziskanern und sogar vorübergehend in der Schweiz im Gefängnis. Wo ist denn der Schwerpunkt in Ihrem farbigen Leben?

(lacht) Der Schwerpunkt ist auf jeden Fall die Kunst. Rückblickend kann ich sagen: Alles hat seine Zeit. Und durch mein Leben läuft nicht nur ein roter Faden, sondern ich würde sagen, ein dickes Seil aus bunten Fäden. Alle meine Stationen hatten immer ein Ziel: die Suche nach dem Lebenssinn.

Haben Sie dieses Ziel jetzt gefunden?

Ja, ich möchte nur noch Kunst machen. Seit zehn Jahren bin ich freischaffender Künstler, und ich bin selber gespannt, wo meine Kunst mich noch hinführt.

Haben Sie schon immer gern gemalt?

Das liegt wohl in meiner Familie. Mein Großvater und eine Tante waren Künstler. Ich selbst habe schon als Kind sehr gern gezeichnet und durch mein Elternhaus viele Künstler kennengelernt. Mit 16 Jahren hatte ich schon meine erste Ausstellung und wollte eigentlich immer Zeichenlehrer werden.

Warum hat das nicht geklappt?

Ich habe nach dem Abitur in der Schweiz den Militärdienst verweigert. Dafür kam ich damals sechs Monate ins Gefängnis. Was schlimm war: Damit war der Lehrerberuf für mich unerreichbar, denn man galt für zehn Jahre als vorbestraft.

Wie haben Sie die Gefängniszeit empfunden?

Die war nicht so schlimm, denn ich konnte viel malen und verkaufte auch bereits Bilder. Und ich arbeitete in einem Pflegeheim und betreute alte Menschen. Das machte mir Freude, und ich verdiente dabei auch Geld, sodass ich nach Asien reisen konnte.

Warum nach Asien?

Auch da war ich auf Sinnsuche, angeregt durch interessante Begegnungen im Kloster und im Gefängnis. Außerdem war das Leben dort viel billiger als in der Schweiz. Ich war gern dort und habe mir mit Zeichnen und Englischunterricht Geld zum Leben verdient. Aber irgendwann merkte ich, dass ich dort immer ein Fremder bleiben würde. So kam ich nach acht Jahren wieder zurück.

Kamen Sie dann zur Kunst?

Noch nicht. Ich arbeitete in verschiedenen Institutionen und machte die Ausbildung zum Kunsttherapeuten und zum Heimleiter. Kunsttherapie – egal ob Schauspiel, Tanz oder Kunst – ist sehr wichtig bei der Diagnostik, bei Schmerzen, in der Psychiatrie und bei der Arbeit mit schwierigen Jugendlichen. In der Zeit besuchte ich auch viel Künstler und lernte neue Techniken. Aber ich träumte von meinem eigenen Projekt: einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche mit krimineller Karriere. Ich baute eine Station auf und arbeitete mit Gastfamilien, immer auf der Basis von Kunsttherapie und Tiertherapie. Pferde waren sowieso mein Hobby: Wir hatten ein Pferdefuhrwerk, eine Bierbrauerei, ein Restaurant und eine Bar. Das machte ich zehn Jahre lang.

Und dann?

Also ich bin wohl kein Büro- und Verwaltungsmensch. Mein Projekt war sehr bereichernd für mich, aber ich wollte mich mal wieder verändern. Inzwischen konnte ich beim Malen und Zeichnen sehr gut von Auftragsarbeiten leben und beschloss 2010, freischaffender Künstler zu werden. Denn diese Freiheit ist ein Teil meiner Lebensqualität. Also machte ich nur noch Kunst.

Wie sah die aus?

Ich arbeitete mit Wachsmalerei und stellte meine Farben selber her mit organischen Pigmenten. In meinem Atelier in der Schweiz erlernte ich dieses Handwerk und nahm dafür Farben aus der Umwelt, vor allem aus der Küche: etwa Safran, Rotkohl, Kohle, Rotwein, Tee und eben auch Kaffee.

Der wurde dann Ihr Markenzeichen?

Ja, Kaffee ist unglaublich. Ich liebe alle seine Möglichkeit der Nuancen und Schattierungen, mit denen ich abstrahiert oder figürlich arbeiten konnte.

Was sind Ihre Themen?

Vor allem Porträts, wie Sie hier im Stellwerk sehen können. Aber auch mal Hunde, Pferde oder philosophische Themen.

Wie wurden Sie damit erfolgreich?

(lacht) Man muss halt permanent Galerien anfragen. Ich habe derzeit drei Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz und einige Permanentausstellungen.

Verraten Sie mir abschließend, was Sie unter einem „Mobilem Kunstkaffee“ verstehen?

Ich finde, die Kunst sollte zu den Menschen kommen, nicht in die Museen. Darum gehe ich auch auf Messen, Firmen, in die Gastronomie oder auf Märkte. Oder hier in Waldshut-Tiengen vielleicht in Buchhandlungen. Die Begegnungen dabei faszinieren mich und machen mir Riesenfreude.

Kultur Kaffee gibt der Malerei von Marcel Wagner ihre besondere Note – das können die Besucher des „Stellwerk" in Waldshut derzeit erleben