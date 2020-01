von sk

Ein schmorendes Kabel an einer Laterne hat am Mittwochabend, 29. Januar, in der Innenstadt von Waldshut zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 20.50 Uhr war ein Kabelbrand in einem Restaurant in der Kaiserstraße gemeldet worden. Wie sich herausstellte, kam der leichte Qualm allerdings von einer Straßenlaterne davor. Die Feuerwehr nahm diese vom Stromnetz, wie die Polizei berichtet.