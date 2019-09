Ein Schwimmbad ganz für mich alleine – das nenn‘ ich mal Luxus! Also nix wie rein ins kühle Nass. Und das ist – seeehr frisch. Die Temperaturanzeige will sich nicht festlegen und zeigt mal 18, dann wieder 19 Grad. Da war sogar die Nordsee vor der Insel Texel eine Woche zuvor deutlich wärmer...

Aber so komme ich auch nach 25 geschwommenen Bahnen nicht ins Schwitzen. Das habe ich in diesem Sommer bei Wassertemperaturen von bis zu 26 Grad an gleicher Stelle leider allzu oft ganz anders erlebt. Nach sechs Bahnen entdecke ich, dass ich doch nicht alleine bin. Auf einer Liege im Grünbereich des Beckenrands aalt sich ein Mann in der Sonne. Im Schwimmbecken bleibe ich weiterhin Solist.

Überraschung

Drei Bahnen später setzt sich ein weiterer Mann in Badehose auf eine Bank am Beckenrand. Habe ich etwa am Badeingang ein Schild übersehen, dass heute nur „Männer-Baden“ ist? Mein Schwimm-Solo dauert an. Nach 25 Bahnen stehe ich unter der Dusche am Beckenrand und stelle mich auf einen weiteren Härtetest ein. Aber weit gefehlt: Der Wasserstrahl übersteigt locker die 22 Grad Außentemperatur.

Auch künftig „Vital-Spaß“

Während ich mich am Beckenrand im Sonnenschein trocknen lasse und überlege, wie es sein kann, dass das sonnige Finale im Waldshuter Freibad offenbar nur eine Sache für harte Jungs ist (und ich scheinbar der härteste von allen bin), straft mich die Realität Lügen. Zunächst traut sich der Sonnenanbeter von der Liege ins Wasser; und dann taucht sogar eine Frau auf und lässt sich im Bikini am Beckenrand nieder. Wär ja auch schade, wenn unser Freibad zur reinen Männersache verkommen würde. Wenig später tummeln sich auch noch zwei Mitglieder von „Pro Freibad“ im Wasser. Diesem Verein haben wir es zu verdanken, dass das Waldshuter Bad auch künftig „Vitalspaß“ bietet. Und das sogar bei Regen und 12 Grad Lufttemperatur, wie gestern zwei Schwimmer bewiesen haben. Chapeau!



